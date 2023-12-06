Korkulan gerçek olur mu? Gizemli virüs Türkiye'yi etkiler mi? Prof. Dr. Tevfik Özlü’den Avrupa'ya sıçrayan virüs açıklaması!

Çin kaynaklı gizemli bir virüs, Avrupa'ya yayılmaya başladı. Ancak, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, şu anda Türkiye için endişe ve panik yaratacak bir risk durumun olmadığını belirtiyor.

Korkulan gerçek olur mu? Gizemli virüs Türkiye'yi etkiler mi? Prof. Dr. Tevfik Özlü’den Avrupa'ya sıçrayan virüs açıklaması!
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Çin'de 2019'un sonlarında ortaya çıkan ve küresel bir salgına dönüşen Covid-19'un ardından, yeni bir gizemli virüs endişe yaratmaya başladı. Çin'de ortaya çıkan bu yeni virüs, yetkililer tarafından tespit edildikten sonra artık Avrupa'yı da etkisi altına almış durumda. Danimarka ve Hollanda gibi ülkelerde de görülen virüsün belirtileri arasında boğaz ağrısı, tükenmişlik ve uzun süreli öksürük bulunuyor.

Şimdilik Risk Görünmüyor

Tevfik Özlü, yakın zamanda yaşanan koronavirüs salgınının neden olduğu travmanın, herkesin mevcut durum karşısında tedirgin olmasını doğal kıldığını vurgulayarak, "Şu ana kadar bildiğimiz kadarıyla, yeni bir virüs veya mikroorganizma tespit edilmiş değil. Şu an için bir risk, telaş veya panik oluşturacak bir durum gözükmüyor. Durumu izlememiz gerekiyor, vakaların artışı dönemsel olarak çok beklenmedik bir durum değil" şeklinde konuştu.

Özlü, daha önceki yıllara kıyasla bu yönde farklı bir yoğunluk veya sıkıntı görülmediğini belirterek, kış aylarında olunması sebebi ile tedbirli davranılması gerektiğini vurguladı. Kuzey Yarımküre ülkeleri için bu gibi enfeksiyonların beklenen bir durum olduğunu  özellikle çocuklarda ön plana çıktığına dikkat çekti. 

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