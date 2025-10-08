Köroğlu Tüneli'nde kazı tamamlandı: Ankara-İzmir YHT hattında 'ışık göründü'

Bakan Uraloğlu'nun açıklamaları

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattının en uzun tüneli olan Köroğlu Tünelinde kazı çalışmalarının tamamlandığını ve 'ışık göründü' töreninin gerçekleştirildiğini bildirdi.

Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Ankara-İzmir güzergahında yürütülen hızlı tren projesinde gelinen son noktaya ilişkin bilgi verdi. Projedeki en kritik kesimlerden biri olarak nitelendirdiği Köroğlu Tüneli hakkında, 'Tünelde kazı çalışmaları tamamlandı ve "ışık göründü" töreni gerçekleştirildi. Bu tünel, Ankara ve Afyon arasındaki hattın en önemli kesimlerinden birisiydi. 5 bin 142 metre ile hattın en uzun tüneli olan Köroğlu Tüneli'nde kazı çalışmalarının tamamlanmasıyla çok önemli bir eşiği daha aşmış olduk' ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, tünelin konumuna ilişkin olarak projenin Polatlı-Afyonkarahisar kesiminde, Afyonkarahisar'ın kuzeydoğusunda, Bayat ilçesine yaklaşık 5 kilometre mesafede bulunduğunu aktardı. Ana tünelin özellikleri arasında 13,5 metre çap ve solunda yer alan 4 bin 967 metre uzunluğunda, 4,5 metre çapında bir kaçış tünelinin bulunduğunu belirtti. Kaçış tünelinin her 500 metrede bir ana tünele bağlanan 9 bağlantı tüneli ile 10 manevra cebi ile desteklendiğini kaydetti.

Hattın hedefleri ve ulaşım avantajları

Uraloğlu, Ankara-İzmir YHT projesinin mevcut demiryolu bağlantısıyla 824 kilometre olan mesafeyi 624 kilometreye indireceğini vurgulayarak, projenin Polatlı'ya kadar mevcut hızlı tren hattından sonra başlayan kısımlarıyla birlikte Ankara-Banaz, Banaz-Sahilli ve Salihli-İzmir kesimlerini kapsayan 505 kilometrelik prestij projesi inşa edildiğini belirtti.

Projede tasarlanan 10 istasyon arasında Emirdağ, Afyonkarahisar, Uşak, Alaşehir, Salihli, Manisa, Muradiye, Ayvacık, Emiralem ve Menemen isimleri yer alıyor. Hat genelinde ayrıca 40,9 kilometre uzunluğunda 49 tünel, 25,5 kilometre uzunluğunda 67 viyadük, 81 köprü, 781 menfez, 177 üstgeçit ve 244 altgeçit inşa ediliyor.

Hattın tamamlanmasıyla birlikte Ankara, Afyonkarahisar, Uşak, Manisa ve İzmir illerinde yaşayan yaklaşık 11,5 milyon insanın hızlı tren konforuna doğrudan kavuşacağını belirten Uraloğlu, seyahat süresine ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: 'Ankara-İzmir güzergahında demiryolu ile 14 saat, karayoluyla 7 saat olan seyahat süreleri 3,5 saate düşecek. Ankara-Afyonkarahisar 1 saat 40 dakika, Ankara-Uşak 2 saat 10 dakika, Ankara-Manisa 2 saat 50 dakika olacak.'

Projenin yıllık beklentilerine de değinen Uraloğlu, hattın işletmeye açılmasıyla yılda yaklaşık 13,3 milyon yolcu ve 90 milyon ton yük taşınmasının öngörüldüğünü söyledi.