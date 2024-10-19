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Koronavirüs Sonrası Kalça Ağrılarında Artış Uyarısı

Prof. Dr. Başaran, koronavirüs sonrası kalça ağrılarındaki artışı ve olası nedenleri açıkladı.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 13:54
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 13:54
Koronavirüs Sonrası Kalça Ağrılarında Artış Uyarısı

Koronavirüs Sonrası Kalça Ağrıları Artıyor

Dr. Serdar Hakan Başaran, pandemi sonrası kalça ağrılarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı olan Başaran, kalça ağrısı şikayetlerinde belirgin bir artış görüldüğünü belirtti.

Nöropatik Ağrılar ve Olası Nedenleri

Başaran, koronavirüsün potansiyel sinir hasarına yol açarak nöropatik ağrı biçiminde kalça bölgesini etkileyebileceğini ifade etti. Ayrıca, kronik yorgunluk ve halsizlik durumlarının hareket kabiliyeti ve kas gücü üzerinde olumsuz etki yaratarak kalça rahatsızlıklarını tetiklediğini söyledi.

Eklem Sorunları ve Kireçlenme

Koronavirüs nedeniyle ortaya çıkan eklem iltihaplanmalarının, eklem ağrısı ve sertliği gibi sorunlara yol açtığını da aktaran Başaran, hastalığın mevcut kalça kireçlenmesini kötüleştirme veya yeni kireçlenme formlarına sebep olabileceğini belirtti.

Hafif Ağrılar ve İleri Dönem Riskleri

Avasküler nekroz durumunda kalça ağrısının genellikle hafif başladığını vurgulayan Başaran, ihmal durumunda ise gece ağrılarına ve kalça hareketlerinde ciddi kısıtlanmalara neden olabileceğini belirtti.

Tıbbi Süreç ve Tedavi Yöntemleri

Başaran, kalça ağrısı geçmeyen hastaların bir uzmana başvurması gerektiğinin altını çizerek, hastaların öykülerinin alınmasının ardından görüntüleme yöntemleriyle tanı koyabileceklerini açıkladı. MR görüntüleme yöntemi sayesinde kalça kemiğindeki bozulmaları daha erken evrelerde tespit etmek mümkün olduğunu dile getirdi.

Ameliyat ve Riskler

Hafif vakalara ilaç tedavisi ve fizik tedavi önerdiğini ifade eden Başaran, ileri durumlarda ise kalça protezi ameliyatına başvurduklarını söyledi. Protez ameliyatının ağrıyı azaltarak hareketliliği artırdığına ve hastaların yaşam kalitesini iyileştirdiğine dikkat çekti. Ancak her cerrahi işlemde olduğu gibi enfeksiyon, kan pıhtısı ve protez aşınması gibi risklerin olabileceği konusunda uyardı.

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