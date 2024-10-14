Kosova, Bosna Hersek'e Vizeyi Kaldırıyor

Kosova'dan Önemli Vize Açılımı

Kosova'nın Başbakanı Albin Kurti, Bosna Hersek vatandaşlarına yönelik vize uygulamasını 1 Ocak 2025 itibarıyla tek taraflı olarak kaldıracaklarını açıkladı.

Berlin Süreci Zirvesinde Açıklama

Kurti, bu açıklamayı Berlin Süreci zirvesi kapsamında gerçekleştirdi. Zirveye Avrupa ve Batı Balkan ülkeleri liderleri katıldı.

Berlin Süreci ve İlerlemeler

Kurti, Berlin Süreci çerçevesinde son 10 yıl içinde önemli ilerlemeler kaydedildiğine dikkat çekerken, daha fazla eyleme ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Karşılıklı Seyahat Anlaşması

Başbakan Kurti, 2022 yılında imzalanan anlaşmanın Kosova tarafından onaylandığını, ancak Bosna Hersek'in Sırp Cumhuriyeti'nin onayı red ettiğini vurguladı.

Kurti, "Ben beklemeye son vermeye karar verdim. Gelecek yıl 1 Ocak'tan itibaren, Kosova Cumhuriyeti, Bosna Hersek vatandaşlarının kimlik kartlarıyla serbest dolaşımına tek taraflı olarak izin verecek," dedi.

Vize Rejimi ve Karşılıklılık İlkesi

Bosna Hersek, bağımsızlığını tanımadığı Kosova'nın vatandaşlarına karşı katı bir vize rejimine sahiptir. Kosova da karşılıklılık ilkesine dayanarak, Bosna Hersek vatandaşlarına 2014'ten beri vize uygulamaktadır.

Berlin Süreci'nin Amacı

Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel tarafından başlatılan Berlin Süreci, Batı Balkan ülkeleri arasında işbirliğini güçlendirmeyi ve bu ülkelerin AB'ye entegrasyonunu hızlandırmayı hedefliyor.