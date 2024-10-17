Kosova'daki Türkçe Yayıncılığa Destek

Kosova'da Radyo Hisar'a Ekipman Desteği

NATO’nun Kosova’daki Barış Gücü (KFOR) etkinliklerinde görevli Türk Temsil Heyet Başkanlığı, Kosova’da 24 saat Türkçe yayın yapan Radyo Hisar’a ekipman desteği sağladı.

Törenle Ekipmanların Teslimi

Radyo Hisar'ın Prizren'deki ofisinde düzenlenen etkinlikte Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, Prizren Başkonsolosu Celal Doğan, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Priştine Koordinatörü Fulya Aslan, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Kosova Koordinatörü Ramazan Yılmaz, Türk Temsil Heyet Başkanı Albay Zafer Sağlam ve Prizren Belediyesi Meclis Başkan Vekili Levent Buş da dahil olmak üzere çok sayıda davetli yer aldı.

Büyükelçi Angılı'nın Açıklamaları

Büyükelçi Angılı, burada yaptığı konuşmada, "Kosova’da Türk toplumunun varlığını sürdürebilmesinin en büyük şartı Türkçenin yaşatılmasıdır. Türkçe basının bu konuda çok önemli bir rolü vardır" sözlerine yer verdi. Ayrıca, Radyo Hisar'ın gelecek kuşaklara Türkçe basını tanıtma ve öğretme görevini üstlenmesi temennisinde bulundu.

Radyo Hisar Temsilcisi Duygu Suroy'un Yorumları

Radyo Hisar’ın temsilcisi Duygu Suroy, sağlanan destekle daha kaliteli yayınlar yapacaklarını vurguladı ve "Radyo Hisar olarak, 7/24 Türkçe yayın yapan tek radyo olmamızın bilincindeyiz. Bize teslim edilen ekipmanlar, kalitemizi artıracak ve kapasitemizi geliştirecektir" dedi.

Albay Sağlam'ın Destek Vaatleri

Albay Sağlam, Radyo Hisar’a olan desteklerinin devam edeceğini belirterek, "Maddi ve manevi olarak katkılarımızı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

Yayın Hayatı ve Katkılar

Törenin ardından bilgisayar, mikrofon, kayıt cihazı gibi pek çok ekipmanın teslim edilmesi için kurdele kesildi. 2023 yılı itibarıyla Kosova Türkçe Medya Derneği bünyesinde faaliyete geçen Radyo Hisar, Kosova Devlet Televizyonu, Devlet Radyosu ve Prizren Radyosu gibi Türkçe programlarla birlikte Türkçe’nin yaşatılması için önemli bir platform olmaya devam ediyor.

NATO’nun Kosova’daki Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapan Türk Temsil Heyet Başkanlığı, Kosova’da 24 saat Türkçe yayın yapan, Radyo Hisar’a ekipman desteğinde bulundu. Ekipmanların teslim edilmesi vesilesiyle Radyo Hisar’ın Prizren'deki ofisinde düzenlenen törene, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı (ortada) da katıldı.

NATO’nun Kosova’daki Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapan Türk Temsil Heyet Başkanlığı, Kosova’da 24 saat Türkçe yayın yapan, Radyo Hisar’a ekipman desteğinde bulundu. Ekipmanların teslim edilmesi vesilesiyle Radyo Hisar’ın Prizren'deki ofisinde düzenlenen törene, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı (ortada) da katıldı.

NATO’nun Kosova’daki Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapan Türk Temsil Heyet Başkanlığı, Kosova’da 24 saat Türkçe yayın yapan, Radyo Hisar’a ekipman desteğinde bulundu. Ekipmanların teslim edilmesi vesilesiyle Radyo Hisar’ın Prizren'deki ofisinde düzenlenen törene, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı (ortada) da katıldı.

NATO’nun Kosova’daki Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapan Türk Temsil Heyet Başkanlığı, Kosova’da 24 saat Türkçe yayın yapan, Radyo Hisar’a ekipman desteğinde bulundu. Ekipmanların teslim edilmesi vesilesiyle Radyo Hisar’ın Prizren'deki ofisinde düzenlenen törene, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı (ortada) da katıldı.

NATO’nun Kosova’daki Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapan Türk Temsil Heyet Başkanlığı, Kosova’da 24 saat Türkçe yayın yapan, Radyo Hisar’a ekipman desteğinde bulundu. Ekipmanların teslim edilmesi vesilesiyle Radyo Hisar’ın Prizren'deki ofisinde düzenlenen törene, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı (ortada) da katıldı.