Kosova'ya Türk Askeri'nden destek: Türk Ordusu'ndan ''HARR 66'' lav silahı eğitimi alacaklar

Kosova'da Türk askerleri, Kosova Güvenlik Gücü (FSK) askerlerine lav silahı eğitimi verdi. Bir hafta süren eğitimde, FSK askerlerinin muharebe kapasitesinin artırılması amaçlandı. Eğitimin son gününde, askerler gerçek atışlar yaparak becerilerini test etti.

Kosova'ya Türk Askeri'nden destek: Türk Ordusu'ndan ''HARR 66'' lav silahı eğitimi alacaklar
Yayın Tarihi:

NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) içinde yer alan Türk Temsil Heyet Başkanlığı, Kosova Güvenlik Gücü (FSK) askerlerine "HARR 66" lav silahı kullanımı konusunda bir haftalık eğitim verdi. FSK'nın yaptığı açıklamada, Türk ordusuyla işbirliği içinde yapılan bir haftalık eğitimle, FSK askerlerinin savaş yeteneklerinin geliştirilmesinin hedeflendiği ifade edildi.

Açıklamada, Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanı Albay Sabri Gökhan Karamürsel ve FSK Kara Kuvvetleri Komutanlığı Başkanı Albay Valdet Berisha'nın da eğitimin son gününe katıldığı belirtildi. Açıklamada, askerlerin öğrendikleri yetenekleri sınamak için gerçek mermilerle atış yaptıkları ifade edildi.

Öne Çıkanlar
Samsung Galaxy S24 Serisi Tanıtıldı: Kamera ve Yapay Zeka Özellikleriyle Dikkat Çekiyor! İşte Fiyatı ve Çıkış Tarihi Samsung Galaxy S24 Serisi Tanıtıldı: Kamera ve Yapay Zeka Özellikleriyle Dikkat Çekiyor! İşte Fiyatı ve Çıkış Tarihi
Köfteden iskender mi olur demeyin! Parmaklarınızı yiyeceksiniz Köfteden iskender mi olur demeyin! Parmaklarınızı yiyeceksiniz
Mercedes-AMG One, 5.45 Milyon Dolara Satışta! İşte Özellikleri ve Fiyatı Mercedes-AMG One, 5.45 Milyon Dolara Satışta! İşte Özellikleri ve Fiyatı
Çok Okunanlar
Bu 3 şartı sağlayan yaşadı! Dilekçesini veren emekli olacak Bu 3 şartı sağlayan yaşadı! Dilekçesini veren emekli olacak KPSS aranmadan hemen işe alım yapılacak! Diplomasını getiren işi kapacak KPSS aranmadan hemen işe alım yapılacak! Diplomasını getiren işi kapacak Adalet Bakanlığı personel alımı başladı! Belgesini getirene bakanlık kapıları aralandı Adalet Bakanlığı personel alımı başladı! Belgesini getirene bakanlık kapıları aralandı İş arayanlara KPSS puanı yeter! Belediyede yüksek maaş almak için son fırsat İş arayanlara KPSS puanı yeter! Belediyede yüksek maaş almak için son fırsat Arabası olanlar bunu bilmeden trafiğe çıkmasın! O paralar iade edilecek Arabası olanlar bunu bilmeden trafiğe çıkmasın! O paralar iade edilecek Raporlu ilaç kullananlar dikkat! Bomba karar az önce duyuruldu Raporlu ilaç kullananlar dikkat! Bomba karar az önce duyuruldu