Kosova'ya Türk Askeri'nden destek: Türk Ordusu'ndan ''HARR 66'' lav silahı eğitimi alacaklar

NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) içinde yer alan Türk Temsil Heyet Başkanlığı, Kosova Güvenlik Gücü (FSK) askerlerine "HARR 66" lav silahı kullanımı konusunda bir haftalık eğitim verdi. FSK'nın yaptığı açıklamada, Türk ordusuyla işbirliği içinde yapılan bir haftalık eğitimle, FSK askerlerinin savaş yeteneklerinin geliştirilmesinin hedeflendiği ifade edildi.

Açıklamada, Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanı Albay Sabri Gökhan Karamürsel ve FSK Kara Kuvvetleri Komutanlığı Başkanı Albay Valdet Berisha'nın da eğitimin son gününe katıldığı belirtildi. Açıklamada, askerlerin öğrendikleri yetenekleri sınamak için gerçek mermilerle atış yaptıkları ifade edildi.