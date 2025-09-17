Köyceğiz'de orman yangını kontrol altına alındı

GÜNCELLEME - Yangının kontrol altına alınması ve detaylar eklendi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, Karaseç mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava ve kara araçları sevk edildi.

Yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Havadan müdahalede 2 uçak ve 5 helikopter görev alırken, karadan ise 10 arazöz, su ikmal aracı ve 50 orman işçisi yangına müdahale etti.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucunda yangın kontrol altına alındı. Olayda yaklaşık 1 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı ve ekipler yangının tekrar alevlenmesini önlemek için çalışmalarını sürdürüyor.