Köyceğiz'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki Karaseç mevkisinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı; 1 hektarlık alan zarar gördü.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 16:17
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 16:17
Köyceğiz'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Köyceğiz'de orman yangını kontrol altına alındı

GÜNCELLEME - Yangının kontrol altına alınması ve detaylar eklendi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, Karaseç mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava ve kara araçları sevk edildi.

Yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Havadan müdahalede 2 uçak ve 5 helikopter görev alırken, karadan ise 10 arazöz, su ikmal aracı ve 50 orman işçisi yangına müdahale etti.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucunda yangın kontrol altına alındı. Olayda yaklaşık 1 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı ve ekipler yangının tekrar alevlenmesini önlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

İLGİLİ HABERLER

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Uşak'ta 25 Yaşındaki Genç Evinde Ölü Bulundu
2
Manisa'da Palet Fabrikası Yangını Kontrol Altına Alındı
3
YÖK açıkladı: Üniversitelerden kaydı silinen öğrenciler ve 19 milyon 268 bin 608
4
Kurum ve Ersoy, Kahramanmaraş Depremi Sonrası Tarihi Yapıların Restorasyonunu Görüştü
5
Gideon Saar'tan AB Komisyonu'nun İsrail yaptırım teklifine sert tepki
6
İsrail'de İmza Kampanyası: Gazze Saldırıları Sonlansın, Filistin Devleti Tanınsın
7
Sultangazi'de Havaya Ateş Açan 3 Şüpheli İçin Polis Çalışması

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)

SGK'ya 64 Yeni İlaç Eklendi: 51'i Yerli — KOAH ve Diyabet Tedavilerinde Ücretsiz Erişim

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa