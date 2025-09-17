Köyceğiz'de Orman Yangınına Hava ve Kara Müdahalesi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Karaseç mevkisinde çıkan orman yangınına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava ve kara ekipleri müdahale ediyor.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 09:44
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 09:50
Köyceğiz'de Orman Yangınına Hava ve Kara Müdahalesi

Köyceğiz'de orman yangınına müdahale sürüyor

Karaseç mevkiinde alevlerle mücadele

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, Karaseç mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbarın ardından bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava ve kara araçları sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için hem havadan hem de karadan müdahale ediyor.

Yangına ilişkin müdahale çalışmaları devam ediyor; yetkililer alevleri söndürmeye odaklanırken bölgedeki gelişmeler takip ediliyor.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangınına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

