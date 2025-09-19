Köyceğiz'de Orman Yangınında Yaralanan Kaplumbağa UMKE Tarafından Kurtarıldı

Köyceğiz'de UMKE Kaplumbağayı Alevlerden Kurtardı

Orman yangını sırasında yaralanan hayvanın tedavisi sürüyor

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde gece başlayan ve rüzgarın etkisiyle yayılan orman yangını, bölgedeki vahşi yaşamı olumsuz etkiledi. Yangın söndürme çalışmalarına destek için bölgeye giden ekipler, alevlerin arasında kalan bir kaplumbağayı fark etti.

UMKE ekipleri, Akköprü Mahallesi'nde bitkin düşmüş ve susuz kalmış durumda bulunan kaplumbağayı güvenli bir alana taşıdı. Yapılan ilk müdahalede kaplumbağaya su verildi ve üzerine su dökülerek nemlendirme sağlandı.

Vücudunda yanık izleri tespit edilen kaplumbağaya ekipler tarafından krem tedavisi uygulandı. Durumunun stabil hale getirilmesinin ardından kaplumbağa, takip ve daha ileri bakım için ilgili kurumlara teslim edilecek.

Kurtarılan hayvan, tedavisinin tamamlanmasının ardından doğal yaşamına bırakılacak. Kaplumbağanın teslim edileceği kurum Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri olarak bildirildi.

Öte yandan, bölgede gece başlayan ve rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangın devam ediyor. İtfaiye ve destek ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde orman yangını sırasında kurtarılan kaplumbağa, tedavi altına alındı. Orman yangınında UMKE ekiplerce kurtarılan kaplumbağa, bölgede güvenli alana getirildi. UMKE ekipleri tarafından bir süre su verilen ve üzerine su dökülen kaplumbağaya yanıkları için krem tedavisi uygulandı.