Köyceğiz ve Milas'ta Yangınlar: 2 bin 403 Hektar Zarar

Muğla Valisi İdris Akbıyık, 19 Eylül'de Köyceğiz ve Milas ilçelerinde çıkan orman yangınlarında toplam 2 bin 403 hektar orman ile ziraat alanının zarar gördüğünü bildirdi.

Yangın müdahalesi ve denetimler

Valilik 75. Yıl Salonu'nda düzenlenen toplantıda Akbıyık, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Orman teşkilatı, güvenlik birimleri ve ilgili kurumlarla işbirliği içinde hareket edildiği vurgulandı.

Emniyet ve jandarma ekiplerinin orman ekipleriyle birlikte devriye görevleri yürüttüğünü belirten Akbıyık, bu kapsamda 4 bin 386 devriye yapıldığını; devriyelerde 30 bin 599 kişi ve 10 bin 187 araç'ın sorgulandığını aktardı. Denetimler sonucunda 102 kişiye adli ve idari işlem uygulandığı kaydedildi.

Yangınların seyri

Akbıyık, 19 Eylül'de bölgede etkili rüzgar nedeniyle 8 orman yangını çıktığını; bu yangınlardan 6'sının ekiplerin hızlı ve etkin müdahalesi ile söndürüldüğünü ifade etti. Milas Kıyıkışlacık ile Köyceğiz Akköprü, Sazak ve Çayhisar mahallelerindeki yangınlarda, saatteki hızı 71 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle yangınların yayıldığı, ekiplerin gece gündüz çalışmasıyla yangınların kontrol altına alındığı bildirildi.

Bu iki yangında toplam 2 bin 403 hektar orman ve ziraat alanının zarar gördüğü belirtildi.

Rehabilitasyon ve önlem çalışmaları

Yanan alanların rehabilitasyonu için Orman Bölge Müdürlüğü'nün hızlı bir planlama sürecine girdiği; Muğla'nın huzur ve güven ortamının devam etmesi için tüm güvenlik birimleriyle azim ve kararlılıkla çalışıldığı vurgulandı.

