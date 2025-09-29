Köyceğiz ve Milas'ta Yangınlar: 2 bin 403 Hektar Zarar

Muğla Valisi İdris Akbıyık, 19 Eylül'de çıkan yangınlarda Köyceğiz ve Milas'ta toplam 2 bin 403 hektar orman ile ziraat alanının zarar gördüğünü açıkladı.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 15:29
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 16:36
Köyceğiz ve Milas'ta Yangınlar: 2 bin 403 Hektar Zarar

Köyceğiz ve Milas'ta Yangınlar: 2 bin 403 Hektar Zarar

Muğla Valisi İdris Akbıyık, 19 Eylül'de Köyceğiz ve Milas ilçelerinde çıkan orman yangınlarında toplam 2 bin 403 hektar orman ile ziraat alanının zarar gördüğünü bildirdi.

Yangın müdahalesi ve denetimler

Valilik 75. Yıl Salonu'nda düzenlenen toplantıda Akbıyık, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Orman teşkilatı, güvenlik birimleri ve ilgili kurumlarla işbirliği içinde hareket edildiği vurgulandı.

Emniyet ve jandarma ekiplerinin orman ekipleriyle birlikte devriye görevleri yürüttüğünü belirten Akbıyık, bu kapsamda 4 bin 386 devriye yapıldığını; devriyelerde 30 bin 599 kişi ve 10 bin 187 araç'ın sorgulandığını aktardı. Denetimler sonucunda 102 kişiye adli ve idari işlem uygulandığı kaydedildi.

Yangınların seyri

Akbıyık, 19 Eylül'de bölgede etkili rüzgar nedeniyle 8 orman yangını çıktığını; bu yangınlardan 6'sının ekiplerin hızlı ve etkin müdahalesi ile söndürüldüğünü ifade etti. Milas Kıyıkışlacık ile Köyceğiz Akköprü, Sazak ve Çayhisar mahallelerindeki yangınlarda, saatteki hızı 71 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle yangınların yayıldığı, ekiplerin gece gündüz çalışmasıyla yangınların kontrol altına alındığı bildirildi.

Bu iki yangında toplam 2 bin 403 hektar orman ve ziraat alanının zarar gördüğü belirtildi.

Rehabilitasyon ve önlem çalışmaları

Yanan alanların rehabilitasyonu için Orman Bölge Müdürlüğü'nün hızlı bir planlama sürecine girdiği; Muğla'nın huzur ve güven ortamının devam etmesi için tüm güvenlik birimleriyle azim ve kararlılıkla çalışıldığı vurgulandı.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Valilik 75. Yıl Salonu'nda düzenlenen toplantıda gazetecilere, 19...

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Valilik 75. Yıl Salonu'nda düzenlenen toplantıda gazetecilere, 19 Eylül'de Köyceğiz ve Milas ilçelerinde çıkan orman yangınlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Valilik 75. Yıl Salonu'nda düzenlenen toplantıda gazetecilere, 19...

İLGİLİ HABERLER

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

2026 Tarım Destekleri: Temel Destek Modeli ve Ödenecek Tutarlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzincan'da Özel Gereksinimli Kişinin Trafik Polisi Olma Hayali Gerçekleşti
2
Yozgat Çekerek'te Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı
3
Doğan Bekin: Fener Rum Patrikhanesine Eğitimde Ayrıcalık Verilemez
4
Muğla'dan Sumud Filosu'na Destek: "Katil İsrail'i, zalimleri, soykırımı kınıyoruz"
5
Gaziantep'te elektrikli bisiklet paniği: Lokanta önündeki müşterilere çarpma anı kamerada
6
Adana'da Bıçaklı Öldürme Davası: Sanık Mert T. Hakim Karşısında
7
Muş'ta 'El Ele Güvenli Geleceğe' Projesiyle Havalimanında Öğrencilere Güvenlik Eğitimi

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar

2026 Tarım Destekleri: Temel Destek Modeli ve Ödenecek Tutarlar

E-Sınav Sertifikalı Öğretmenlere Aralık’ta 35.520 TL — MEB Şartları

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı