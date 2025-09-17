Kozak: Türkiye, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Önemli Bir Aktör

Çekya Dışişleri Bakan Yardımcısı Jiri Kozak, Türkiye'yi Rusya-Ukrayna savaşında köprü kuran ve önemli bir aktör olarak nitelendirdi.

Çekya Dışişleri Bakan Yardımcısı Jiri Kozak'ın değerlendirmeleri

Çekya Dışişleri Bakan Yardımcısı Jiri Kozak, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşı bağlamında oynadığı rolün önemine dikkat çekti. Kozak, Ankara'nın çatışmada "köprü kurmada" etkili olduğunu vurguladı.

Kozak, Duke Wenceslas Future Leaders Programme 2025 kapsamında düzenlenen bir toplantıda, AA muhabirinin de aralarında bulunduğu yabancı gazeteciler, hükümet yetkilileri ve sivil toplum temsilcileriyle Prag'daki Dışişleri Bakanlığı binasında bir araya geldi.

Toplantıda Çekya ve Avrupa Birliği'nin dış politikaları ile Rusya-Ukrayna savaşı hakkında değerlendirmelerde bulunan Kozak, NATO ve AB'nin çatışmadaki rolüne dair de görüş bildirdi. Kozak, NATO ülkelerinin çatışmalara doğrudan dahil olmak istemediğini ve bunun savaşın uzamasına yol açabileceğini söyledi.

AA muhabirinin Türkiye'nin savaş ve Avrupa güvenliğindeki yerine ilişkin sorusunu yanıtlayan Kozak, Türkiye'nin savaşın başından itibaren izlediği pozisyonun önemine işaret etti. Kozak, Ankara'nın çabalarıyla Birleşmiş Milletler arabuluculuğunda hayata geçirilen Karadeniz Tahıl Girişimi'ne atıfta bulunarak, Türkiye'nin köprü kurma rolünü öne çıkardı.

Kozak, bu bağlamda şu ifadeyi kullandı: "Dolayısıyla ülkeniz (Türkiye), bu çatışma konusunda önemli bir aktör."

