Kozan'da 25 Kişilik Koro: Kebapçısından Doktoruna Sahne Büyüsü

Kozan'da 25 kişilik koro sahneye çıktı, dinleyiciler mest oldu

Adana'nın Kozan ilçesinde kebapçısından doktoruna, öğretmeninden ev hanımına kadar farklı meslek gruplarından oluşan 25 kişilik koro, ilk konserini vererek izleyicilerden tam not aldı.

Konser ve izleyici ilgisi

Bir müzik öğretmeninin öncülüğünde 5 yıl önce kurulan koro, Kozan Belediyesi Sinema Salonu'nda sahne aldı. Konseri, Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve yüzlerce müziksever izledi. Koro, Türk halk ve sanat müziği ile 90’lı yılların sevilen eserlerini seslendirerek büyük beğeni topladı.

Kuruluş amacı ve koro şefinin açıklamaları

Koro Şefi Muzaffer Atıcı, ilçeye müzik öğretmeni olarak geldiğinde sanatsal faaliyetlerde öncü olmayı hedeflediğini belirterek, "İlçede sanatın gelişmesi için ‘ben de şarkı söylerim’ diyen herkesle bir araya geldik. Gönüllü olan herkesi koromuza davet ettik. Sesi güzel olan elbette şarkı söyler ama biz istedik ki, sahnede yer almak isteyen herkes bu ailede buluşsun. Ev hanımından esnafa kadar birçok meslek grubunu bir araya getirip örnek olmak istedik" dedi.

Koro üyelerinin duyguları

Züccaciye işletmecisi Sare Beyazgül, arkadaşlarının desteğiyle koroya katıldığını belirterek, "Müziği sevmeyen kimse yoktur diye düşünüyorum. Bu güzel etkinliğin parçası olmak beni çok mutlu etti" diye konuştu.

Butik ve yiyecek işletmesi sahibi Öznur Taş ilk kez sahneye çıkmanın heyecanını yaşadığını söylerken, kebapçı Kemal Erdem sanata duyduğu sevgi nedeniyle koroya katıldığını ifade etti.

Öğretmen Tahsin Bahçıvan, toplumun sanata her zaman ihtiyacı olduğuna değinirken, doktor Enver Tuncer de sanata verdiği önemi vurguladı. Koroda yer alan ev hanımları da hem heyecanlı hem gururlu olduklarını belirterek bu tür etkinliklerin ilçede devam etmesini diledi.

