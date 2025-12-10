DOLAR
42,59 -0,03%
EURO
49,6 -0,09%
ALTIN
5.742,38 0,38%
BITCOIN
3.958.908,62 0,09%

Kozan'da 25 Kişilik Koro: Kebapçısından Doktoruna Sahne Büyüsü

Adana'nın Kozan ilçesinde farklı mesleklerden oluşan 25 kişilik koro ilk konserini verdi; izleyicileri Türk halk ve sanat müziğiyle mest etti.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 12:42
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 12:42
Kozan'da 25 Kişilik Koro: Kebapçısından Doktoruna Sahne Büyüsü

Kozan'da 25 kişilik koro sahneye çıktı, dinleyiciler mest oldu

Adana'nın Kozan ilçesinde kebapçısından doktoruna, öğretmeninden ev hanımına kadar farklı meslek gruplarından oluşan 25 kişilik koro, ilk konserini vererek izleyicilerden tam not aldı.

Konser ve izleyici ilgisi

Bir müzik öğretmeninin öncülüğünde 5 yıl önce kurulan koro, Kozan Belediyesi Sinema Salonu'nda sahne aldı. Konseri, Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve yüzlerce müziksever izledi. Koro, Türk halk ve sanat müziği ile 90’lı yılların sevilen eserlerini seslendirerek büyük beğeni topladı.

Kuruluş amacı ve koro şefinin açıklamaları

Koro Şefi Muzaffer Atıcı, ilçeye müzik öğretmeni olarak geldiğinde sanatsal faaliyetlerde öncü olmayı hedeflediğini belirterek, "İlçede sanatın gelişmesi için ‘ben de şarkı söylerim’ diyen herkesle bir araya geldik. Gönüllü olan herkesi koromuza davet ettik. Sesi güzel olan elbette şarkı söyler ama biz istedik ki, sahnede yer almak isteyen herkes bu ailede buluşsun. Ev hanımından esnafa kadar birçok meslek grubunu bir araya getirip örnek olmak istedik" dedi.

Koro üyelerinin duyguları

Züccaciye işletmecisi Sare Beyazgül, arkadaşlarının desteğiyle koroya katıldığını belirterek, "Müziği sevmeyen kimse yoktur diye düşünüyorum. Bu güzel etkinliğin parçası olmak beni çok mutlu etti" diye konuştu.

Butik ve yiyecek işletmesi sahibi Öznur Taş ilk kez sahneye çıkmanın heyecanını yaşadığını söylerken, kebapçı Kemal Erdem sanata duyduğu sevgi nedeniyle koroya katıldığını ifade etti.

Öğretmen Tahsin Bahçıvan, toplumun sanata her zaman ihtiyacı olduğuna değinirken, doktor Enver Tuncer de sanata verdiği önemi vurguladı. Koroda yer alan ev hanımları da hem heyecanlı hem gururlu olduklarını belirterek bu tür etkinliklerin ilçede devam etmesini diledi.

ADANA’NIN KOZAN İLÇESİNDE, BİR MÜZİK ÖĞRETMENİNİN ÖNCÜLÜĞÜNDE 5 YIL ÖNCE KURULAN VE ESNAF, EV...

ADANA’NIN KOZAN İLÇESİNDE, BİR MÜZİK ÖĞRETMENİNİN ÖNCÜLÜĞÜNDE 5 YIL ÖNCE KURULAN VE ESNAF, EV HANIMI, DOKTOR, ÖĞRETMEN, RESTORAN, ZÜCCACİYE VE ECZANE İŞLETMECİLERİ GİBİ FARKLI MESLEK GRUPLARINDAN 25 KİŞİDEN OLUŞAN KORO, SESLENDİRDİĞİ UNUTULMAZ ŞARKILARLA KOZAN HALKINA MÜZİK DOLU BİR GECE YAŞATTI.

ADANA’NIN KOZAN İLÇESİNDE, BİR MÜZİK ÖĞRETMENİNİN ÖNCÜLÜĞÜNDE 5 YIL ÖNCE KURULAN VE ESNAF, EV...

İLGİLİ HABERLER

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

Öğrencilere ÖTV'siz Cihaz: 9.500 TL Sınırı Kalkıyor

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
KETEM Tırı Oltu'da: 10-11-12 Aralık'ta Ücretsiz Kanser Taraması
2
Akhisar'da feci kaza: 3 tekerlekli elektrikli bisiklet ile otomobil çarpıştı — 1 ölü
3
Hava Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu’nun 7-9 Aralık Umman Ziyareti
4
Beşiktaş'ta 10 Aralık 2016'da Şehit Olan 47 Kişi Anıldı
5
Arnavutköy'de Film Gibi Gasp: "Ayağına Sıkarım" Tehdidi Kamerada
6
Çerçioğlu Yenipazar’da Muhtarlarla Buluştu: Yatırım ve Proje Gündemi

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?

VakıfBank’tan Yılbaşına Özel: 3 Ay Ödemesiz Kredi, İlk Taksit Şubat 2026

Vatandaşlık Maaşı (GETAD) Geliyor: Pilot 2026, Genel 2027

Öğrencilere ÖTV'siz Cihaz: 9.500 TL Sınırı Kalkıyor

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik