Kral Hüseyin (Allenby) Köprüsü Yine Açılmadı: 2.500'den Fazla Filistinli Mağdur

Sınırda bekleyiş ve kısa açılış

İşgal altındaki Batı Şeria'nın dünyaya açılan tek kapısı olan Kral Hüseyin (Allenby) Köprüsü'ne Ürdün'e geçme umuduyla gelen çok sayıda Filistinli, köprünün bugün bildirilmesine rağmen belirtilen saatte açılmaması nedeniyle geçiş yapamadı.

Filistin Geçiş ve Sınır Otoritesi'nin köprünün 08:00-12:30 saatleri arasında açık olacağını duyurmasına karşın sınır, belirtilen saatte açılmadı. Duyurunun ardından bölgeye gelenler, geçişin geç ve çok kısa süreli açılması nedeniyle büyük mağduriyet yaşadı.

Sınırda yoğunluk oluşurken yaklaşık 2 bin 500'den fazla Filistinli "Geçebilir miyiz?" ümidiyle saatlerce sıra bekledi.

Grev ve geçici açılma

Geçişin geç açılmasına, sınırda görevli İsrailli görevlilerin grev yaptığı iddiası gerekçe gösterildi. Duyurulan yaklaşık 4 buçuk saatlik açılışa rağmen sınır geç açıldı ve belirtildiği gibi 12:30'da tekrar kapatıldı.

Bekleyenlerin anlattıkları

Köprüden geçemeyen Filistinliler, AA muhabirine yaşadıkları mağduriyeti anlattı. Ürdün tarafına geçmek için sıra bekleyen Abdullah Rıdvan, oğlunun Ürdün'de ameliyat olması gerektiğini ancak köprünün açılmaması nedeniyle umutlarının tükendiğini söyledi. Rıdvan, "Geçişin kapatılması her şeyin durması anlamına geliyor. Çünkü bu tek nefes alma yolumuz." dedi.

Feyad Mansur, dördüncü kez Batı Şeria'dan ayrılıp Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki iş yerine gitmeye çalıştığını ancak başarısız olduğunu belirterek, "İsrail tarafının her kapatma kararıyla hayatımız duruyor. İşverenimizin bu gecikmeyi anlayışla karşılamasını umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Selame Samudi ise "Perşembe akşamından beri boşuna sıra bekliyoruz. İsrail makamlarının kasıtlı olarak uyguladığı aşağılama ile yaşıyoruz." diyerek, uçak biletleri olduğu için uçağı kaçırmaktan korktuğunu ve ekonomik olarak zor durumda olduklarını aktardı.

Kerim el-Sadi, İsrail'in 18 Eylül'de sınır kapısını kapatmasından bu yana ticaretinin durduğunu, dün akşam sınıra geldiğini ancak yolcuların kabul edilmediğini söyledi.

Filistin Polis Sözcüsü Velid Ganem ise geçiş noktasında sabahtan itibaren yoğun hareketlilik yaşandığını, ancak İsrail makamlarının otobüslerin geçişine izin vermediğini belirtti.

İsrail kararı ve bölgesel yansımalar

Kral Hüseyin Köprüsü, geçen hafta iki İsrail askerinin öldüğü saldırının ardından kapatılmış, daha sonra açılmıştı. İsrail basını, Başbakan Netanyahu'nun sınırı ikinci bir talimata kadar tekrar kapatma kararı aldığını aktarmış ve bunun bazı yayınlarda çok sayıda ülkenin Filistin Devleti'ni tanımasına verilen ilk cevap olarak yorumlandığı belirtilmişti.

Batı Şeria'da yaşayan Filistinliler ise İsrail'in uygulamaları nedeniyle bölgenin "açık hava hapishanesine" döndüğünü ifade ediyor.