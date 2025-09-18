Kral Hüseyin Köprüsü Yakınında Silahlı Saldırı: 2 İsrailli Öldü

Kral Hüseyin Köprüsü yakınında düzenlenen silahlı saldırıda iki İsraillinin hayatını kaybettiği, saldırganın çatışmada öldüğü bildirildi.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 15:23
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 15:23
Olayın ayrıntıları ve resmi açıklamalar

İşgal altındaki Batı Şeria ile Ürdün arasında yer alan ve İsrail'in kontrolündeki geçiş noktası olan Kral Hüseyin Köprüsü yakınında düzenlenen silahlı saldırıda 2 İsrailli'nin öldüğü bildirildi.

İsrail ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu bölge yakınında bir silahlı saldırı gerçekleştiği belirtildi. Açıklamada saldırının nasıl gerçekleştiğine dair detaylara yer verilmedi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, saldırıda 2 İsrailli'nin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

İsrail basını ise saldırganın Ürdün tarafından geldiği yönünde bilgi aktardı ve saldırgana yönelik çatışmada kişinin öldüğünü yazdı.

Gelişmeler takip ediliyor

Olayla ilgili resmi kaynakların ve güvenlik birimlerinin açıklamaları ile soruşturma süreci takip ediliyor.

