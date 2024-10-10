Kremlin'den Orta Doğu Uyarısı: Genişleyen Çatışmalar Felaket Getirir

Kremlin'den Çatışma Uyarısı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Orta Doğu'da yaşanan çatışmaların genişlemesinin bölge için büyük bir felaket olabileceğini ifade etti.

Askeri Eylemlerin Artışı

Peskov, konuyla ilgili olarak düzenlediği basın toplantısında, bölgedeki askeri eylemlerin yaygınlaştığını ve Lübnan cephesinin de çatışmalara dâhil olduğunu belirtti. Bu durumun sivil altyapının tahrip olmasına yol açtığını vurguladı.

"On binlerce insan evini kaybediyor"

Peskov, "Bütün bunlar, on binlerce insanın evini, geçim kaynağını ve işini kaybetmesine sebep oluyor. Çatışma coğrafyasının genişlemesini bile istemiyorum. Tüm bunların sonuçları bölge için felaket." şeklinde konuştu.

Rusya'nın Olası Eylemleri

Suriye'deki Hmeymim Hava Üssü'ne dair sorular üzerine, Peskov daha ağır bir durumun söz konusu olması durumunda Rusya'nın nasıl tepki verebileceği konusunda yorum yapmanın doğru olmadığını belirtti.

Ukrayna Konusunda Belirsizlik

Ayrıca, Ukrayna’nın ateşkese hazır olup olmadığı konusunda herhangi bir sinyal almadıklarını ifade eden Peskov, bu konuda pek çok spekülasyona maruz kaldıklarını ve kimsenin herhangi bir adım atmadığını kaydetti.

Kuzey Kore İddialarına Yanıt

Peskov, Ukrayna'da savaşmak üzere Kuzey Kore'den asker gönderildiğine dair iddiaların da asılsız olduğunu vurguladı.