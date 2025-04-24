Küçük Hanımlar Küçük Beyler Festivali 'Mucizeler Diyarı' ile Başladı

Küçük Hanımlar Küçük Beyler Festivali'nde Renkli Anlar

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Küçük Hanımlar Küçük Beyler Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali', bu yıl 20. kez kapılarını açtı. Festival, başlangıcını ABD'den gelen 'Leland Faulkner' tiyatro grubunun sahneye koyduğu 'Mucizeler Diyarı' oyunu ile yaptı.

Kortej Yürüyüşü Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Festival kapsamında, Tunalı Hilmi Caddesi'nde gerçekleştirilen kortej yürüyüşü, çeşitli ülkelerden gelen çocuklarla şenlik havasında geçti. Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, etkinlikte çocukları ve vatandaşları selamlayarak, maskotlar ve yabancı tiyatro ekiplerinin eşlik ettiği yürüyüşte katılımcılar dans edip, şarkılar söyleyerek Kuğulu Park'a ulaştı.

Çocuk Korosu Beğeni Topladı

Parkta sahne alan Arı Fen Koleji Çocuk Korosu, çocuk şarkılarıyla neşe dolu anlar yaşatırken, Ayşe Abla Koleji Çocuk Bandosu izleyicilerden büyük alkış aldı. Ayrıca, jonglörler ve kukla gösterileri ile çocukların yüzleri güldü.

Çocuklardan Pozitif Yorumlar

10 yaşındaki Feyza Tazegül, festivalin muhteşem geçtiğini belirterek, "Maskotlarla müzik eşliğinde oynayıp çok eğlendik," ifadelerini kullandı. Festivalde yer alan Elif Öykü Arslanhan, "Güzel bir gün geçirdim, her gün böyle olsun," dedi.

Festivalin Sunuculuğunu Çocuklar Yaptı

Ardından, Tamer Karadağlı ve çocuklar, açılış oyunu için Akün Sahnesi'ne geçti. 9 yaşındaki Asya Esen ve Güney Kaya, festivalin sunuculuğunu üstlenerek, 20 yıllık festivalin hikayesini anlatan bir video gösterdi.

Sanat ve Çocuklara Dair Mesajlar

Karadağlı, konuşmasında, "21 yıllık geçmişi olan bu festivali büyük bir mutlulukla kutluyoruz. Sanat, barışın dili ve bir sevgi köprüsüdür," diyerek, festivale katılan ülkelerin ve yapımların çeşitliliğine dikkat çekti. Bu yıl 4 kıtadan 10 ülke ile 22 farklı yapım festivalde sahne alacak.

Küçüklerin hayal güçlerini geliştirmesi için düzenlenecek 12 atölye ile çocuklar sanatı daha yakından tanıma fırsatı bulacak. Karadağlı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Küçük Hanımlar, Küçük Beyler' hitabının, sadece festivalin adı değil, ruhu da olduğunu vurguladı.

Festival 29 Nisan'a Kadar Devam Edecek

Bu yıl, ABD, Almanya, İtalya, Çin, Bulgaristan, Hırvatistan, İran, İspanya, Brezilya ve KKTC'nin yer aldığı festival, 29 Nisan'a kadar eğlenceli etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Devlet Tiyatrolarının (DT) düzenlediği Küçük Hanımlar Küçük Beyler Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali kapsamında farklı ülkelerden gelen çocuklarla Tunalı Hilmi Caddesi'nde kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Devlet Tiyatrolarının (DT) düzenlediği Küçük Hanımlar Küçük Beyler Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali kapsamında farklı ülkelerden gelen çocuklarla Tunalı Hilmi Caddesi'nde kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.