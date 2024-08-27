Küçükçekmece'de Trafik Kazası: 5 Yaralı, 1'i Ağır

Küçükçekmece'de Trafik Kazası

Küçükçekmece D-100 karayolu Edirne yönünde meydana gelen üzücü bir trafik kazasında, 1'i ağır toplam 5 kişi yaralandı. Kazanın, Gaziosmanpaşa Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde polisin dur ihtarını dikkate almayan 09 K 9737 plakalı kamyonetin kaçışları sırasında yaşandığı bildirildi.

Kaza Detayları

Kamyonetin sürücüsü, Edirne istikametinde ilerlerken, aynı yönde hareket eden bir otomobil ile bir panelvan minibüsle çarpıştı. Çarpışma sonucu kamyonet sürücüsü aracın içinde sıkıştı.

Yaralılar ve Müdahale

Kaza sonucunda meydana gelen yaralılar arasında kamyonetin sürücüsü ve diğer 4 kişi yer aldı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından en yakın hastaneye kaldırıldılar.

Trafo Yoğunluğu

Bu kaza nedeniyle bölgedeki trafik bir süreliğine yoğunluk yaşadı. Ekipler, kazanın ardından yol güvenliğini sağlamak için çalışmalarına devam etti.