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Küçükçekmece ile Büyükçekmece’yi birbirine karıştıran Murat Kurum: Gazeteciler ‘bugün bunu haber yaparlar’ dedi

AK Parti’nin İBB adayı Murat Kurum, Küçükçekmece’de yaptığı konuşmada hem Beykoz’u hem de Küçükçekmece ile Büyükçekmece’yi karıştırdı. Kurum, gazetecilerin bunu haber yapacağını söyledi.

Yayın Tarihi: 03.03.2024 13:02
Güncelleme Tarihi: 03.03.2024 13:02
Küçükçekmece ile Büyükçekmece’yi birbirine karıştıran Murat Kurum: Gazeteciler ‘bugün bunu haber yaparlar’ dedi

AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, seçim çalışmaları kapsamında Küçükçekmece’de halka hitap etti. Ancak Kurum, konuşmasında bir dizi gaf yaptı. Önce Beykoz’un hangi yakada olduğunu bilemedi, sonra da Küçükçekmece ile Büyükçekmece’yi birbirine karıştırdı.

BEYKOZ’UN YERİNİ UNUTTU

Kurum, Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay ile birlikte sahneye çıktı. Konuşmasına Beykoz’dan bahsederek başladı. Ancak Kurum, Beykoz’un Anadolu yakasında olduğunu unuttu. “Beykoz’da Avrupa yakasında bir ilçemiz var” dedi. Daha sonra kendini düzelten Kurum, “Beykoz’da Anadolu yakasında bir ilçemiz var” diye devam etti.

KÜÇÜKÇEKMECE İLE BÜYÜKÇEKMECE’Yİ KARIŞTIRDI 

Kurum, konuşmasının devamında Küçükçekmece ile Büyükçekmece’yi karıştırdı. “Büyükçekmece bizden hizmet bekliyor” diye söyledi. Ancak uyarılar üzerine “Evet Küçükçekmece” diyerek hatasını fark etti.

GAZETECİLERE SESLENDİ 

Murat Kurum, yaptığı gafların haber olacağını bildiğini söyledi. “Bugün kesin bunu haber yaparlar” diyerek gazetecilere seslendi. Kurum, “Biz hizmet için buradayız. Bizim gündemimiz hizmet” dedi.

Murat Kurum kimdir? Murat Kurum, AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayıdır. 1976 yılında Elazığ’da doğmuştur. İnşaat mühendisi ve Çevre ve Şehircilik Bakanıdır.

Murat Kurum’un gafları nelerdir? Murat Kurum, seçim çalışmaları sırasında birçok gaf yapmıştır. En son Küçükçekmece’de yaptığı konuşmada Beykoz’un hangi yakada olduğunu bilemedi. Ayrıca Küçükçekmece ile Büyükçekmece’yi karıştırdı.

Murat Kurum’un Küçükçekmece mitingi ne zaman oldu? Murat Kurum’un Küçükçekmece mitingi 3 Mart 2024 Pazar günü oldu.

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