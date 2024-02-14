Küçükçekmece saldırısına karışan şüpheliler adliyeye sevk edildi

10 Şubat Cumartesi günü AK Partili Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay’a yönelik silahlı saldırıda 1 kişinin yaralanmasıyla ilgili soruşturma sürüyor. Saldırıyla bağlantılı olduğu iddia edilen 26 şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’nde gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Küçükçekmece Belediye Başkanlığı için AK Parti adayı olan Aziz Yeniay, 10 Şubat Cumartesi günü Kanarya Mahallesi’nde bir derneği ziyaret ettiği esnada silahlı saldırıya maruz kaldı. Saldırıyı gerçekleştirenlerin kimliği henüz belirlenemeyen beyaz bir araçtan uzun namlulu silah ve tabanca ile ateş ettikleri öğrenildi. Saldırı sonucu E.G.D. (32) isimli kişi başından vurularak ağır yaralandı. E.G.D, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Saldırıda etraftaki bazı bina ve araçlar da kurşunlardan nasibini aldı.

AK PARTİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYINA YÖNELİK SİLAHLI SALDIRI

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, AK Partili Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay’a yönelik silahlı saldırıyla ilgili soruşturma başlattı. Polis ekipleri, saldırganları yakalamak için harekete geçti. 150 kişilik ekip, saldırının gerçekleştiği yerdeki kamera görüntülerini izledi. Olay yerinde 14 adet uzun namlulu silah kovanı ve 3 adet tabanca kovanı ele geçirildi. Saldırıda 5 araç ve 1 ev de kurşunların hedefi oldu.