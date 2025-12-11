Kula'da müstakil evde yangın: İtfaiye büyümeden müdahale etti

Kula'da müstakil evde yangın paniğe yol açtı

Zaferiye Mahallesi, 12.30

Manisa'nın Kula ilçesinde tek katlı bir müstakil evde çıkan yangın mahallede korku ve paniğe neden oldu. Alevler, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula İtfaiye Amirliği ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde çevredeki diğer yapılara sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangın, saat 12.30 sıralarında Zaferiye Mahallesi 74 Sokak'ta Hüseyin Çelik'e ait tek katlı evde başladı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıktığı belirtilen yangından yükselen dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarın ardından olay yerine sevk edilen itfaiye, polis ve sağlık ekipleri kısa sürede müdahalede bulundu. İtfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürerek daha büyük bir felaketin önüne geçti.

Olayda can kaybı veya yaralanma bildirilmeyen yangında, evde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

MANİSA’NIN KULA İLÇESİNDE TEK KATLI BİR EVDE ÇIKAN YANGIN MAHALLEDE PANİĞE NEDEN OLDU. ALEVLER, İTFAİYE EKİPLERİNİN ZAMANINDA MÜDAHALESİ SAYESİNDE ÇEVREDEKİ DİĞER YAPILARA SIÇRAMADAN KONTROL ALTINA ALINDI.