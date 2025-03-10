Külliye'de Ramazan: Teknoloji ve Eğlence Gençleri Buluşturuyor

Külliye'de Ramazan Etkinlikleri Başladı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve TRT iş birliği ile gerçekleştirilen 'Külliye'de Ramazan' programı, çocuklar ve gençler için bilim ve sanat etkinlikleri ile dolup taşıyor. Bu etkinlikler, teknoloji ile eğlenceyi bir araya getirerek gençlerin ilgisini çekmeyi hedefliyor.

Bilimle Eğlence Bir Arada

Etkinlikler kapsamında, eğitici ve interaktif aktivitelerle dolu bir program sunuluyor. Gençler, Kahoot adlı bilgi yarışmasıyla bilgi yarışırken; Külliye'de Çocuk Sesi gösterisinde yeteneklerini sergiliyorlar. Masal anlatımları ve vantrolog gösterileri ise hem geleneksel hem modern hikaye anlatımına kapı aralıyor.

Gençlerin Perspektifi

Etkinliklerde projelerini sunan gençler, teknolojinin temel prensiplerini ziyaretçilere aktarmak üzere stantlar kurdu. Ortaokul öğrencisi Ünal Işık, projeleri hakkında şu bilgileri paylaştı: "Standımız, günümüzde kullandığımız teknolojik aletlerin içindeki devrelerin temel hallerini gösteriyor. Burada, çocukların bilimi sevmesini hedefliyoruz."

Lise öğrencisi Yusuf Şimşek ise, küçük yaşta bilimle tanışan çocukların büyük başarılara imza atabileceğine inandığını belirtti. "Kötü alışkanlıklar yerine, çocukları bilime alıştırmalıyız. Böylece, gelecekte ülkemizi kalkındırırlardı," diyerek önemini vurguladı.

Şimşek, stantlarda yer alan fizik konularını anlatmaya yardımcı olacak mekanik düzeneklerin yanı sıra, yazılım alanına duyduğu ilgiyi de paylaştı. "Kodlama ve oyun geliştirme, çocuklara aşılanabilecek en iyi yöntemlerden biridir. Bu nedenle ben de bu alanda ilerlemeye karar verdim," dedi.

Etkinlikler Ramazan Boyunca Sürecek

Ramazan ayında birlik, dayanışma ve paylaşma ruhunu yaşatmayı amaçlayan bu etkinlikler, Külliye'de her hafta sonu devam edecek. Çocukların eğlenerek öğrenmelerini sağlamayı hedefleyen bu program, bilimle buluşmak isteyen tüm gençleri bekliyor.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve TRT'nin katkılarıyla hazırlanan "Külliye'de Ramazan" programı kapsamında düzenlenen bilim ve sanat etkinlikleri, çocuklara ve gençlere keyifli anlar yaşatıyor.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve TRT'nin katkılarıyla hazırlanan "Külliye'de Ramazan" programı kapsamında düzenlenen bilim ve sanat etkinlikleri, çocuklara ve gençlere keyifli anlar yaşatıyor.