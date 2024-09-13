Kültür ve Turizm Bakanı Gaziantep'te Alaüddevle Camisi Açılışını Gerçekleştirdi

Kültür ve Turizm Bakanı Gaziantep'te Restorasyonu Tamamlanan Camiyi Açtı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören Alaüddevle Camisi'nin restorasyonunun tamamlanmasının ardından caminin açılışını yaptı. Bu önemli etkinlik Gaziantep'te gerçekleştirildi.

Restorasyon Çalışmaları Hızla Devam Ediyor

Bakan Ersoy, alanda yaptığı ziyarette, restorasyon çalışmalarının hızla devam ettiğini vurguladı. "11 ana deprem bölgesi bulunuyordu ve 17 şehir ile bazı ilçelerde ciddi yıkım yaşandı. Şu anda kültürel varlıklarımızda şantiyeler kurulmuş durumda ve restorasyon çalışmaları hızlı bir şekilde ilerliyor. 2025 yılına kadar hepsini yeniden inşa etmiş olmayı hedefliyoruz," dedi.

Açılış Törenine Protokol Üyeleri Katıldı

Etkili açılış törenine Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri İrfan Çelikaslan ve Derya Bakbak ile Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin gibi önemli isimler katıldı. Törende, Bakan Ersoy'un açılış kurdelesini kesmesinin ardından caminin resmi açılışı yapıldı.

Cami Hakkında Bilgiler

Bakan Ersoy, caminin depremler sırasında ağır hasar aldığını belirterek, minare ve diğer yapısal elemanların onarımının hızla gerçekleştirildiğini ifade etti. "Eski ile yarışır bir şekilde camimizi ayağa kaldırmayı başardık," dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (sol 5), 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar alan ve restorasyon çalışması tamamlanan Alaüddevle Camisi'nin açılışını gerçekleştirdi. Programa, Gaziantep Valisi Kemal Çeber (sağ 3), AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak (sağ 2), Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin (sol 3) ve diğer protokol üyeleri katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (sol 5), 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar alan ve restorasyon çalışması tamamlanan Alaüddevle Camisi'nin açılışını gerçekleştirdi. Programa, Gaziantep Valisi Kemal Çeber (sağ 3), AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak (sağ 2), Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin (sol 3) ve diğer protokol üyeleri katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (sol 5), 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar alan ve restorasyon çalışması tamamlanan Alaüddevle Camisi'nin açılışını gerçekleştirdi. Programa, Gaziantep Valisi Kemal Çeber (sağ 3), AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak (sağ 2), Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin (sol 3) ve diğer protokol üyeleri katıldı.