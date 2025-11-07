Kumar Endüstrisinin Gizli Silahı: 'Ramak Kala' Hissi Bağımlılığı Tetikliyor

Bağımlılıkla mücadele uzmanı Çağlar Erdem, sanal bahis ve kumarın nörobiyolojik temelleri olduğunu vurgulayarak ailelere ve gençlere uyarılarda bulundu. İHA muhabirine yaptığı açıklamada, bağımlılığın sadece bireysel bir sorun değil, aile, adli ve sosyal yönleri olan çok katmanlı bir olgu olduğunu belirtti.

'Ramak kala' etkisi nasıl çalışıyor?

Erdem, sanal bahis, kart oyunu, slot cihazı ve at yarışı gibi oyunlarda bilinmeyeni bilmiş olma hissinin insanda güçlü bir haz ve yükselme duygusu yarattığını söyledi. Kumar endüstrisinin bu psikolojik eğilimi iyi bildiğini ifade eden Erdem, "Bütün kumar cihazları, özellikle gençlerin dikkat etmesi gereken şekilde, kazanca değil kayba uyarlanmıştır. 'Ramak kala' anlayışı vardır. Kumar endüstrisi bunu çok iyi bildiği için 'kıl payı kaybetmek', kişide bir dahaki sefere kazanacağı düşüncesini diri tutar ve tekrar risk alarak oynamasına sebep olur" dedi.

Ailelere kritik uyarılar

Erdem, Türkiye'de ailelerin en büyük hatasının durumu gizlemek veya kendi başına çözmeye çalışmak olduğunu belirtti. "Problem ister kumar bağımlılığı, ister madde bağımlılığı olsun, insanlar kafalarındaki kalıplarla çözmeye çalışıyor, saklıyor, gizliyor ya da utanıp kimseyle paylaşmıyor. 'Ben çözerim' sanıyor. Bu tutum bağımlılığı daha da pekiştiriyor, adeta kangren haline getiriyor" diye konuştu.

Bu süreçte ailenin duygularını kontrol etmesinin önemine dikkat çeken Erdem, "Kumar bağımlısına ya da diğer bağımlılara öfkeyle yaklaşmak, onlara acımak veya aşırı merhamet göstermek, bağımlılığı artırdığı gibi aileyi de dibe çeker. Ailenin profesyonel bir yardım alması bu noktada çok önemlidir" ifadelerini kullandı. Erdem, hastanın sorumluluğunu alması ve kurallı bir yaşama adapte olması gerektiğini vurguladı ve "mutlaka profesyonel bir destek alınmalıdır" uyarısını yineledi.

Dört evre ve intihar riski

Kumar bağımlılığının dört evresi olduğunu belirten Erdem, bunları kazanma evresi, kaybetme evresi, tükenme evresi ve koyuverme evresi şeklinde sıraladı. Erdem, kişinin bilinçsizce bahis oynamaya başladığını, tamamen tükenme noktasına gelince borçlarını ödeyemeyeceğini ve yalnız kaldığını düşünerek intiharı seçebileceğini söyledi: "İnsan, acıdan kurtulmak için intihar eder. Baş edemeyeceği bir acı vardır."

İntihar konusunda toplumdaki yanlış anlayışlara da dikkat çeken Erdem, "'İntihar edecek kişi bunu söylemez, gider eder.' Oysa bu doğru değildir. Eğer bir kişi intihardan bahsediyorsa, çok bunaldığını söylüyorsa, vasiyet veya hatıra bırakıyorsa, o kişi büyük ihtimalle intiharı düşünüyordur. Böyle birini gördüğünüzde mutlaka bir uzmana yönlendirmenizi tavsiye ederim" dedi.

Devlet çabaları ve umut

Bağımlılıkla mücadelede devletin attığı adımlardan söz eden Erdem, bu çabaların daha başarılı şekilde devam etmesini umduğunu belirtti. Erdem'in uyarıları, özellikle gençler ve aileler için erken müdahalenin önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE UZMANI, SANAL BAHİS VE KUMAR BAĞIMLILIĞININ NÖROBİYOLOJİK BİR BEYİN HASTALIĞI OLDUĞUNU BELİRTEREK, AİLELERİN DUYGUSAL TEPKİLER YERİNE PROFESYONEL DESTEK ALMASININ ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ.