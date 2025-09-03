Kunar'da 6.0'lık Deprem: Arama Kurtarma ve Uluslararası Yardımlar Sürüyor

Kunar'da 6 büyüklüğündeki depremin ardından kurtarma çalışmaları devam ediyor

Afganistan'ın doğusundaki Kunar vilayetinde 31 Ağustos gecesi meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem sonrası arama kurtarma ekipleri ve yardım kuruluşları sahadaki çalışmaları yoğunlaştırdı.

Arama kurtarma çalışmaları

Depremin ardından bölgeye sevk edilen ekipler, Kunar genelinde arama kurtarma faaliyetlerini sürdürüyor. Bir vilayet yetkilisi, isminin açıklanmaması koşuluyla AA'ya verdiği demeçte, yönetimin insani yardım malzemelerini bazı uzak noktalara ulaştırmaya başladığını belirtti.

Yetkili, dağlık arazi, hasarlı yollar ve olumsuz hava koşullarının yardımların ulaştırılmasını zorlaştırdığını vurguladı. Arama kurtarma ve yardım ekiplerinin tüm afet bölgelerine ulaşabilmek için çalışmalarını hız kesmeden sürdürdüğünü kaydeden yetkili, "Mümkün olduğunca araçlarla yardım malzemeleri gönderiyoruz. Fakat deprem nedeniyle ulaşımın aksadığı bölgelere helikopterlerle malzeme taşınıyor ve yaralılar hastanelere naklediliyor." ifadesini kullandı.

Yardımlar

Afganistan'a komşu Pakistan, İran, Çin ve Hindistan ile bazı Batılı ülkeler, depremin ardından ülkeye yardım göndereceklerini açıkladı. Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, insani yardımların hava yoluyla Afganistan'a ulaştırıldığını bildirdi.

Jaishankar, aralarında battaniye, çadır, hijyen kitleri, su depolama tankları, jeneratör, temel ilaçlar, tıbbi malzeme ve gıda olmak üzere toplam 21 ton yardım malzemesinin gönderildiğini aktardı ve "Sahadaki durumu izlemeye devam edeceğiz ve gelecek günlerde daha fazla insani yardım göndereceğiz." dedi.

Depremin ayrıntıları

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 31 Ağustos'ta depremin Celalabad kentinin 27 kilometre kuzeydoğusunda, yaklaşık 8 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurmuştu. Afganistan geçici hükümeti sözcüsü Zabihullah Mücahid, deprekte hayatını kaybedenlerin sayısının 1411'e, yaralı sayısının da 3 bin 124'e çıktığını açıkladı.

Yerel yetkililer, bunun ülkeyi vuran en şiddetli depremlerden biri olduğunu belirtiyor.