DOLAR
41,17 -0,04%
EURO
48,05 -0,16%
ALTIN
4.684,7 -0,2%
BITCOIN
4.575.801,79 0,21%

Kunar'da 6.0'lık Deprem: Arama Kurtarma ve Uluslararası Yardımlar Sürüyor

Kunar'da 31 Ağustos'ta meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem sonrası arama kurtarma ekipleri ve uluslararası yardımlar bölgeye ulaştırılmaya çalışılıyor.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 11:24
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 11:24
Kunar'da 6.0'lık Deprem: Arama Kurtarma ve Uluslararası Yardımlar Sürüyor

Kunar'da 6 büyüklüğündeki depremin ardından kurtarma çalışmaları devam ediyor

Afganistan'ın doğusundaki Kunar vilayetinde 31 Ağustos gecesi meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem sonrası arama kurtarma ekipleri ve yardım kuruluşları sahadaki çalışmaları yoğunlaştırdı.

Arama kurtarma çalışmaları

Depremin ardından bölgeye sevk edilen ekipler, Kunar genelinde arama kurtarma faaliyetlerini sürdürüyor. Bir vilayet yetkilisi, isminin açıklanmaması koşuluyla AA'ya verdiği demeçte, yönetimin insani yardım malzemelerini bazı uzak noktalara ulaştırmaya başladığını belirtti.

Yetkili, dağlık arazi, hasarlı yollar ve olumsuz hava koşullarının yardımların ulaştırılmasını zorlaştırdığını vurguladı. Arama kurtarma ve yardım ekiplerinin tüm afet bölgelerine ulaşabilmek için çalışmalarını hız kesmeden sürdürdüğünü kaydeden yetkili, "Mümkün olduğunca araçlarla yardım malzemeleri gönderiyoruz. Fakat deprem nedeniyle ulaşımın aksadığı bölgelere helikopterlerle malzeme taşınıyor ve yaralılar hastanelere naklediliyor." ifadesini kullandı.

Yardımlar

Afganistan'a komşu Pakistan, İran, Çin ve Hindistan ile bazı Batılı ülkeler, depremin ardından ülkeye yardım göndereceklerini açıkladı. Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, insani yardımların hava yoluyla Afganistan'a ulaştırıldığını bildirdi.

Jaishankar, aralarında battaniye, çadır, hijyen kitleri, su depolama tankları, jeneratör, temel ilaçlar, tıbbi malzeme ve gıda olmak üzere toplam 21 ton yardım malzemesinin gönderildiğini aktardı ve "Sahadaki durumu izlemeye devam edeceğiz ve gelecek günlerde daha fazla insani yardım göndereceğiz." dedi.

Depremin ayrıntıları

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 31 Ağustos'ta depremin Celalabad kentinin 27 kilometre kuzeydoğusunda, yaklaşık 8 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurmuştu. Afganistan geçici hükümeti sözcüsü Zabihullah Mücahid, deprekte hayatını kaybedenlerin sayısının 1411'e, yaralı sayısının da 3 bin 124'e çıktığını açıkladı.

Yerel yetkililer, bunun ülkeyi vuran en şiddetli depremlerden biri olduğunu belirtiyor.

İLGİLİ HABERLER

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
KOSGEB'de Rekor: Genç Girişimcilerin İş Kurma Başvuruları %34 Arttı
2
Bağcılar'da Fındıkkıran Ameliyatı: 19 Yaşındaki Sümeyye Sağlığına Kavuştu
3
Motorine büyük zam geliyor: 55 TL Yolculuğu Başladı
4
İzmir'de Eğitim Uçağı Mısır Tarlasına Düştü — Tanık Anlatıyor
5
Samsun'da Tamamen Ücretsiz DYK Kursları 8 Eylül'de Başlıyor
6
Filistin Büyükelçisi Faed Mustafa, BBP Lideri Mustafa Destici'yi Ziyaret Etti

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı

Samsun'da Tamamen Ücretsiz DYK Kursları 8 Eylül'de Başlıyor

KOSGEB'de Rekor: Genç Girişimcilerin İş Kurma Başvuruları %34 Arttı

Motorine büyük zam geliyor: 55 TL Yolculuğu Başladı

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor

TPF'den Zincir Marketlere Pazar Günü Kapatma Önerisi

TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye