Kunar Depremi: 157 bin 74 Öğrenci Eğitimden Mahrum, 306 Okul Hasar Aldı

Kunar vilayetinde deprem eğitimi sekteye uğrattı

En çok etkilenen bölgede yüz binlerce öğrenci derslerden uzak kaldı

Afganistan'ın doğusunu vuran 6 büyüklüğündeki deprem en çok Kunar vilayetini etkiledi. Yetkililer, bölgede 157 bin 74 öğrencinin eğitimden mahrum kaldığını ve toplamda 306 okulun zarar gördüğünü açıkladı.

Kunar Vilayeti Eğitim Müdürü Mohibullah Haidari, Tolo News kanalına yaptığı açıklamada, depremde 391 öğrenci ve 3 öğretmenin hayatını kaybettiğini, 760 öğrenci ile 20 öğretmenin yaralandığını bildirdi.

Kunar Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise depremde 53 okulun tamamen yıkıldığı, 253 okulun kısmen hasar gördüğü belirtildi.

Ülkede eğitim yılı 6 Eylül tarihinde başlamasına rağmen, depremden etkilenen bölgelerdeki binlerce öğrenci derslere devam edemiyor.

Deprem, Pakistan sınırındaki bölgede 31 Ağustos Pazar gecesi meydana gelmiş; ülke genelinde ise 2 bin 205 kişinin hayatını kaybettiği ve 3 bin 640 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.