Küresel Isınmayı Tehdit Eden Nitröz Oksit Emisyonlarında Düşüş Mümkün

Küresel Isınmanın Nadir Tehdidi: Nitröz Oksit Emisyonları

New York Üniversitesi Grossman Tıp Fakültesi öğretim görevlisi David Cantor, küresel ısınmayı artıran nitröz oksit emisyonlarının düşmesi için alınacak önlemlerin önemine dikkat çekti.

COP29'da Önemli Gelişmeler

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'nda (COP29) Birleşmiş Milletler Çevre Örgütü (UNEP) tarafından yayınlanan "Küresel Azot Oksit Değerlendirmesi" başlıklı raporda, nitröz oksidin küresel emisyonlarının gıda sistemleri ve toplumsal dönüşüm önlemleri ile en az %40 oranında azaltılabileceği ifade edildi.

UNEP'in Raporu ve Politika Önerileri

Oturumda ilk sözü alan CCAC Başkanı Martina Otto, UNEP'in 10 yıldan fazla bir süredir nitröz oksit üzerine odaklanan ilk uluslararası raporu yayımladığını duyurdu. Raporda bu gazın insan sağlığı üzerindeki etkilerine de yer verildi.

Cantor, raporun analizinde sadece literatür taraması yapılmadığını vurgulayarak, nitröz oksit salımının azaltılması için yeni modeller önerildiğini belirtti. Nitröz oksidin sera gazları arasındaki yerinin önemini vurgulayan Cantor, "Nitröz oksit, sera gazı emisyonlarının %5'ine denk geliyor ve küresel ısınmanın %10'undan sorumlu" dedi.

Önemli Dönüşümler Gerekli

Cantor, mevcut önlemlerle nitröz oksit emisyonlarının %40 düşürülebileceğini, daha temel toplumsal dönüşümlerle bu oranın %60’a kadar yükselebileceğini belirtti. Bu durumun, yaklaşık 200 milyar ton eşdeğer karbondioksit salımını engellemeye yardımcı olacağını ifade etti.

Ayrıca, nitröz oksit emisyonlarının azaltılmasının ozon tabakasının iyileşmesi için kritik olduğu ve bu durumun küresel cilt kanseri vakalarında %10’luk bir azalma sağlayabileceği tahmin edilmektedir.

Tarım Faaliyetlerinin Rolü

BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) İklim Değişikliği Direktörü Kaveh Zahedi, küresel nitröz oksit emisyonlarının %75'inin tarım faaliyetleri kaynaklı olduğunu ve gıda güvenliği açısından emisyonların azaltılmasının kritik olduğunu bildirdi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin İklim Özel Temsilci Yardımcısı Rick Duke ise, iklim kriziyle mücadelede yalnızca karbondioksit azaltımına odaklanmanın yeterli olmadığını, nitröz oksit gibi diğer sera gazlarının etkisinin de dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

Duke, nitröz oksit emisyonlarının yüzyılın ortasına kadar iki kattan fazla artarak yılda 5 gigatonun üzerine çıkmasının beklendiğini belirtti. ABD ve Çin'in endüstriyel nitröz oksit emisyonlarının %80'inden sorumlu olduğunu ekledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.