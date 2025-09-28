Küresel Net Sıfır Taahhütleri ABD'ye Rağmen Artıyor

YEŞİM YÜKSEL

Raporun özeti

Net Sıfır Takibi'nin (Net Zero Tracker) yayımladığı Net Sıfır Değerlendirmesi 2025, ABD federal hükümetinin net sıfır hedeflerinden çekilmesine rağmen küresel taahhütlerin büyümeye devam ettiğini ortaya koyuyor. NewClimate Institute analisti Saskia Straub, değerlendirmenin ulusal hükûmetlerden şehir ve şirketlere kadar çok sayıda emisyon kaynağını kapsadığını ve taahhütlerin güvenilirliğini ölçtüğünü belirtiyor.

Temel bulgular

Straub'a göre küresel çapta net sıfır hedeflerinin sayısı şirketler, bölgeler ve şehirler genelinde artış göstermeye devam ediyor. ABD federal planından çekilme, ulusal düzeyde kapsama alanını daraltsa da diğer ülkelerin büyük çoğunluğu taahhütlerine bağlı kaldı.