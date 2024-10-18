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Küresel Su Döngüsü İnsanlık Tarihinde İlk Kez Dengesini Kaybetti

Son rapor, küresel su döngüsünün dengesizliğinin tehlikelerini ortaya koyuyor.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 12:56
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 12:56
Küresel Su Döngüsü İnsanlık Tarihinde İlk Kez Dengesini Kaybetti

Küresel Su Döngüsü Dengesini Yitirdi

Son yayımlanan bir rapora göre, dünya genelindeki su döngüsü, "insanlık tarihinde ilk kez" dengesini kaybetmiş durumda.

OECD Destekli Rapor

The Hill gazetesinin haberine göre, bu rapor Hollanda hükümeti tarafından oluşturulan ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından desteklenen Uluslararası Küresel Su Ekonomisi Komisyonu tarafından hazırlandı. Raporun bulguları, uzun süredir devam eden kötü yönetim ve suyun gerçek değerinin anlaşılamamasının bu dengesizliğe yol açtığını vurgulamaktadır.

Suya Bağlı Ölümler ve Güven Sorunları

Raporda her gün 5 yaş altındaki 1000 çocuğun, güvenli olmayan su ve yetersiz temizlik nedeniyle hayatını kaybettiğine dikkat çekiliyor. Bunun yanı sıra, "Ortak geleceğimiz için artık tatlı su mevcudiyetine güvenemeyiz" ifadesiyle acil bir durum tespit ediliyor.

Gıda Sistemlerinde Tehdit

Rapor ayrıca, gıda sistemlerinde tatlı su kaynaklarının giderek tükenmekte olduğunu ve bunun sonucunda bazı şehirlerin yer altı sularının azalması nedeniyle tehlikeye girdiğini belirtiyor. Dünya genelinde gıda üretiminin yarısından fazlası, su kaynaklarının kritik şekilde azaldığı alanlarda gerçekleşmektedir.

Ekonomik Etkiler

Mevcut uygulamaların devam etmesi durumunda, rapor ciddi ekonomik tehlikelerin ortaya çıkacağını öngörüyor. Bu sorunların ve iklim değişikliğinin, artan sıcaklıkların ekonomik etkileri, 2050 yılında yüksek gelirli ülkelerin gayri safi yurtiçi hasıla oranlarını ortalama %8, düşük gelirli ülkelerin ise %10 ila %15 oranında azaltabileceği ifade ediliyor.

Su Döngüsü Nedir?

Su döngüsü, suyun yeryüzündeki ve atmosferdeki hareketleriyle ilgilidir ve buharlaşma, yağış gibi süreçleri içermektedir.

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