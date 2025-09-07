Küresel Sumud Filosu Gazze Ablukasını Kırmak İçin Yola Çıkıyor

MEHMET AKİF TURAN - Tunus’tan hareket etmeye hazırlanan Küresel Sumud Filosu’na katılan uluslararası aktivistler, Gazze’deki açlığa karşı insanlığın vicdanını savunmak için bu yolculuğa çıktıklarını vurguladı. Katılımcılar girişimin yalnızca bir insani yardım seferi olmadığını, aynı zamanda dünyaya verilen güçlü bir siyasi mesaj olduğunu belirtti.

“Gazze için artık yeter”

Uluslararası Gazze Ablukasını Kırma Komitesi Başkanı Zahir Biravi, AA muhabirine yaptığı açıklamada filonun Mavi Marmara’dan bu yana hazırlanan en büyük uluslararası filo olduğunu söyledi.

Biravi, "Biz sadece sembolik bir yolculuk yapmıyoruz. Bu kez onlarca gemiyle Gazze’nin nefesini kesen insanlık dışı kuşatmayı kırmak için somut bir adım atıyoruz. Amacımız, insani yardımın Gazze’ye ulaşmasını sağlayacak bir deniz koridoru açmak ve İsrail’in açlık üzerinden yürüttüğü savaş politikasını tarihe gömmek." dedi.

“Amacımız yasa dışı ablukayı kırmak”

Hükümetlerin sessiz kaldığı yerde sivil toplumun harekete geçmesi gerektiğini vurgulayan Biravi, "Hükümetlerimizin sessiz kaldığı yerde harekete geçmek, bir şeyler yapmak zorundayız. Gazze halkına sesleniyoruz: Dünya halkları sizinle. Filistin özgür olana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Biravi, filoya katılan aktivistlerin kararlılığına dikkat çekerek, "İsraillilerden korkmuyoruz, çünkü uzun zamandır bu ablukayı kırmaya çalışıyoruz ve Mavi Marmara’dan önce ve sonra yaşanan tüm saldırıları deneyimledik. Tüm senaryoları, tüm ihtimalleri bekliyoruz ve bunlara hazırız. Biz insani bir misyon için yola çıktık. Amacımız yasa dışı ablukayı kırmak. Şiddet kullanmıyoruz, silah taşımıyoruz. Tek donanımımız siyasi ve insani desteğimiz. Gazze’ye sembolik de olsa yardım götürüyoruz ve dünyaya Gazze sınırında bekleyen insani yardımların artık içeri girmesi gerektiğini söylüyoruz." diye konuştu.

Katılımcıların mesajı: İnsanlığı kurtarmak

HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, filonun hedefini "Gazze’deki ablukayı kırmak, soykırımı durdurmak, masum çocuklara, insanlara ve sivillere insani yardım ulaştırmaktır" sözleriyle özetledi. Dinç, bu girişimin aynı zamanda "kendi insanlık haysiyetimizi kurtarmaya" yönelik olduğunu belirtti.

Dinç, filonun tarihsel önemine dikkat çekerek, "Bu filo belki dünya tarihinde ilk defa deniz yoluyla onlarca geminin aynı amaç için Gazze’ye yönelmesi bakımından çok kıymetlidir." dedi ve farklı ülkelerden gelen katılımcıların bir araya gelişinin ayrı bir anlam taşıdığını vurguladı.

Uluslararası destek ve kararlılık

Vanda Hamida, Endonezya’dan 50 kişilik ekiple katıldıklarını belirterek, "280 milyon Endonezyalıyı temsil ediyoruz, emperyalizme ve soykırıma karşıyız." dedi. Hamida, olası saldırılara ilişkin endişelerini dile getirirken, esas korkularının Gazze’deki sivillere yönelik saldırıların boyutu olduğunu söyledi ve "Dünyada hala insanlığın var olduğunu göstermek zorundayız." şeklinde konuştu.

Dr. Muhammed el-Haddad, Ömar Muhtar Filosu Yürütme Komitesini temsil ederek Libya’dan da gemilerle katılacaklarını, Tunus’a ise yalnızca Tunus’tan yola çıkacak kafileyi yolcu etmek için geldiklerini aktardı. Haddad, "Mevcut yeniden planlamaya göre gelecek hafta başında Libya’dan yola çıkacağız. Gazze yalnız kalmayacak. Ona destek olmak için çok çalıştık ve ablukayı kırana kadar desteklemeye devam edeceğiz. Planımız insani yardım götürmek." dedi.

Barışçıl ve insani bir misyon

Filonun şiddet yanlısı olmadığını ve yalnızca insani bir misyon taşıdığını vurgulayan katılımcılar, herhangi bir otoriteyle yüzleşme niyetinde olmadıklarını, amaçlarının ablukayı kırarak yardımı Gazze’ye ulaştırmak olduğunu tekrarladı.

Sumud: Kararlılık ve direnişin sembolü

Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında önemli bir kavrama dönüştü. Sumud, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması, şiddet içermeyen sivil itaatsizlik ve alternatif kurumlar inşa etme yollarını ifade ediyor. Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın bu kavramı tasvir eden semboller arasında yer alıyor.

