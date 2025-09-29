Küresel Sumud Filosu Gazze'ye Yelken Açtı — 'Dünyanın Dört Bir Yanından Tek Vücut'

Video paylaşıldı, aktivistler birleşti

Küresel Sumud Filosu aktivistleri, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla Akdeniz'e açılırken, "dünyanın dört bir yanından, tek vücut halinde yelken açıyoruz" sloganıyla kısa bir video paylaştı.

Videoyu ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabı üzerinden paylaşan Küresel Sumud Filosu, filoya katılan aktivistlerin farklı ülkelerden olduğunu gösteren görüntülere yer verdi. Videoda katılımcıların isimleri ve ülkeleri sıralandı: Güney Afrika, Maldivler, Pakistan, İngiltere, Malezya, Fas, Türkiye ve Endonezya.

Farklı ülkelerden konuşan aktivistler, "Siyonist güçlerin her türlü fiziksel saldırısına, yıldırma girişimine veya psikolojik savaşına rağmen Gazze’ye doğru küresel filoya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Aktivistler, eylemi "Gazze halkına insani yardım ulaştırmak ve ablukayı kırmak için barışçıl, şiddet içermeyen bir eylem" olarak nitelendirdi.

Onlarca gemiden oluşan Küresel Sumud Filosu günlerdir Gazze'ye doğru yol alıyor. Filoda özellikle tıbbi yardım malzemeleri olmak üzere çok sayıda insani yardım bulunuyor. Bu, bugüne kadar Gazze'ye doğru toplu şekilde çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.

Sumud — Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelir — 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü. Sumud, Filistinlilerin topraklarında kalması, kimlik ve kültürün korunması ve şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnişi ifade ediyor. Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın gibi imgeler bu kavramı tasvir etmek için kullanılıyor.