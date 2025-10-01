Küresel Sumud Filosu: İsrail'in Alma, Sirius ve Adara Gemilerine Yasa Dışı Müdahale

Küresel Sumud Filosu Türkiye Delegasyonu'ndan Açıklama

Küresel Sumud Filosu Türkiye Delegasyonu, İsrail'in filodaki Alma, Sirius ve Adara gemilerine yönelik müdahalesinin, uluslararası sularda silahsız insani yardım görevlilerine yönelik yasadışı bir saldırı olduğunu bildirdi.

İddialar ve olayın seyri

Açıklamada, yerel saatle 20.30 civarında söz konusu gemilerin uluslararası sularda İsrail tarafından yasadışı şekilde durdurulduğu ve gemilere çıkıldığı belirtildi. Delegasyon, bu müdahaleden önce İsrail'in kasıtlı olarak gemi iletişimlerini bozduğu ve yardım çağrılarını engellemeye çalıştığını iletti.

Güvenlik çağrısı ve filonun durumu

Açıklama, hükümetler, dünya liderleri ve uluslararası kurumları, teknelerde bulunan herkesin güvenliği ve serbest bırakılması için harekete geçmeye ve durumu yakından izlemeye çağırdı. Delegasyon ayrıca, "Birkaç teknenin durdurulmasına rağmen Küresel Sumud Filosu, Gazze kıyılarına 60 deniz mili uzaklıktadır ve yoluna devam etmektedir." ifadesini paylaştı.