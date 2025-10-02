Küresel Sumud Filosu: Mikeno Gazze Sularında

Mikeno gemimiz Gazze sularında; amaç İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak.

Yayın Tarihi: 02.10.2025 10:04
Güncelleme Tarihi: 02.10.2025 10:04
Küresel Sumud Filosu: Mikeno Gazze Sularında

Küresel Sumud Filosu: Mikeno Gazze Sularında

Operasyonun amacı

Küresel Sumud Filosuna ait Mikeno gemimiz, İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alıyor. Filonun hareketi, abluka altındaki bölgeye yardım erişimini artırmayı hedefliyor.

Gemi ve görev durumu

Mikeno, şu anda Gazze sularında bulunuyor. Görev kapsamında insani yardım malzemelerinin ulaştırılması ve abluka uygulamalarının protesto edilmesi öncelikler arasında yer alıyor.

İzlenecek gelişmeler

Operasyonun ilerleyişi ve bölgedeki güvenlik koşulları takip ediliyor. Filonun faaliyetleri, insani yardım erişiminin sağlanması ve deniz yoluyla yapılan girişimlerin etkisi açısından yakından izlenmeye devam edecek.

İLGİLİ HABERLER

Nefes Kredisi Başvuruları Başladı: 6 Ay Geri Ödemesiz, 1,5 Milyon TL KOBİ Desteği

7 Bin 500 TL Eğitim Desteği Başvuruları 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Yapı Kredi Emekli Promosyonunda Rekor: 30.000 TL — Ekim'e Dikkat

TCMB'den Kredi Kartı Faiz İndirimi: 1 Ekim 2025'te Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Malatya'da Freni Arızalanan Kamyon 15 Araca Çarptı: 3 Yaralı
2
Ankara Başsavcılığı, İsrail'in 'Küresel Sumud' Filosu Saldırısını Resen Soruşturuyor
3
İsrail'in 'Küresel Sumud Filosu'na Saldırı Buenos Aires ve Bogota'da Protesto Edildi
4
Rüstem Paşa Camii Çini Motifleri Paneli İstanbul'da — 77.565 Yaprak İncelendi
5
Fransa'da Gölge Filoya Ait Tankerde 2 Kişi Gözaltına Alındı
6
Bolu'da Kamyonla Çarpışan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti
7
2. İstanbul Çocuk Kitapları Fuarı'nda Vefa Ödülü Hasan Nail Canat Adına Verildi

Devlet Destekli Kiralık Konut İstanbul'da Başlıyor — 500 Bin Sosyal Konut

Gelir Şartı Esnetildi — Binlerce Gence 250.000 TL Faizsiz Evlilik Kredisi

Vakıfbank'tan Rekor Promosyon: 369 Personele 89.000 TL

Nefes Kredisi Başvuruları Başladı: 6 Ay Geri Ödemesiz, 1,5 Milyon TL KOBİ Desteği

Her Ay 1.000 TL İade: Hadi Kredi Kartı Tüm Marketlerde

Marmara'da İhaleler: Sakarya'da Koruyucu Giyim, İznik'te Zeytin Nakliye İhalesi

Bursa'da Sosyal Destek Kartı: Tüm Yardımlar Tek Kartta

7 Bin 500 TL Eğitim Desteği Başvuruları 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Mersin'de Halk Kart Ödemeleri Aktarıldı: 750 TL ve 1.250 TL Destek

Resmi Gazete — 1 Ekim 2025: Rüzgar, Sözleşmeli Personel ve KVKK'da Değişiklikler

TCMB'den Kredi Kartı Faiz İndirimi: 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Yapı Kredi Emekli Promosyonunda Rekor: 30.000 TL — Ekim'e Dikkat