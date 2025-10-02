Küresel Sumud Filosu'na Saldırı Meksika ve Uruguay'da Protesto Edildi

Binlerce gösterici, filonun serbest bırakılmasını istedi

Binlerce kişi, İsrail'in ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na akşam saatlerinde düzenlediği saldırıyı protesto etmek için Meksika ve Uruguay'da sokaklara çıktı.

Meksiko'da göstericiler, Dışişleri Bakanlığı binası önünde bir araya gelerek, İsrail tarafından alıkonulduğu belirtilen filonun tüm üyelerinin, Meksika vatandaşları dahil olmak üzere, derhal serbest bırakılmasını talep etti.

Montevideo'daki protestolarda ise katılımcılar Filistin'in özgürlüğü için sloganlar attı ve bazı eylemciler Binyamin Netanyahu'nun hapse atılmasını isteyen pankartlar taşıdı. Her iki başkentteki eylemler, uluslararası kamuoyunda da geniş yankı buldu.

Gösteriler, operasyonun ve bölgedeki insani durumun yarattığı tepkinin güçlü bir göstergesi olarak kayda geçti.