Küresel Sumud Filosu'na Saldırı Meksika ve Uruguay'da Protesto Edildi

Meksiko ve Montevideo'da binler, İsrail'in akşam saatlerinde Küresel Sumud Filosu'na düzenlediği saldırıyı protesto ederek filonun serbest bırakılmasını talep etti.

Yayın Tarihi: 02.10.2025 10:22
Güncelleme Tarihi: 02.10.2025 10:22
Küresel Sumud Filosu'na Saldırı Meksika ve Uruguay'da Protesto Edildi

Küresel Sumud Filosu'na Saldırı Meksika ve Uruguay'da Protesto Edildi

Binlerce gösterici, filonun serbest bırakılmasını istedi

Binlerce kişi, İsrail'in ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na akşam saatlerinde düzenlediği saldırıyı protesto etmek için Meksika ve Uruguay'da sokaklara çıktı.

Meksiko'da göstericiler, Dışişleri Bakanlığı binası önünde bir araya gelerek, İsrail tarafından alıkonulduğu belirtilen filonun tüm üyelerinin, Meksika vatandaşları dahil olmak üzere, derhal serbest bırakılmasını talep etti.

Montevideo'daki protestolarda ise katılımcılar Filistin'in özgürlüğü için sloganlar attı ve bazı eylemciler Binyamin Netanyahu'nun hapse atılmasını isteyen pankartlar taşıdı. Her iki başkentteki eylemler, uluslararası kamuoyunda da geniş yankı buldu.

Gösteriler, operasyonun ve bölgedeki insani durumun yarattığı tepkinin güçlü bir göstergesi olarak kayda geçti.

İLGİLİ HABERLER

7 Bin 500 TL Eğitim Desteği Başvuruları 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Marmara'da İhaleler: Sakarya'da Koruyucu Giyim, İznik'te Zeytin Nakliye İhalesi

Bursa'da Sosyal Destek Kartı: Tüm Yardımlar Tek Kartta

TCMB'den Kredi Kartı Faiz İndirimi: 1 Ekim 2025'te Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye, IAC 2026 Antalya'yı Sidney'de Tanıttı
2
Türkiye'de 1,6 Milyondan Fazla Kişi 2026 Hac Kaydını Yeniledi
3
Kocaeli'de karaya oturan 'RAPID' gemisi için kurtarma çalışmaları başlıyor
4
Beyşehir Gölü'nde Kuraklık: Kıstıfan Adası Karayla Bütünleşti, Ada Sayısı Artıyor
5
Rutte: NATO, Rusya'nın hava sahası ihlallerine karşı tehdidi bertaraf edebildi
6
Komana Pontika'da 13. yüzyıla Ait Selçuklu Üzengi Bulundu
7
Fransa'da Binlerce İşçi Kemer Sıkma Politikalarına Karşı Grevde

Devlet Destekli Kiralık Konut İstanbul'da Başlıyor — 500 Bin Sosyal Konut

Gelir Şartı Esnetildi — Binlerce Gence 250.000 TL Faizsiz Evlilik Kredisi

Vakıfbank'tan Rekor Promosyon: 369 Personele 89.000 TL

Nefes Kredisi Başvuruları Başladı: 6 Ay Geri Ödemesiz, 1,5 Milyon TL KOBİ Desteği

Her Ay 1.000 TL İade: Hadi Kredi Kartı Tüm Marketlerde

Marmara'da İhaleler: Sakarya'da Koruyucu Giyim, İznik'te Zeytin Nakliye İhalesi

Bursa'da Sosyal Destek Kartı: Tüm Yardımlar Tek Kartta

7 Bin 500 TL Eğitim Desteği Başvuruları 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Mersin'de Halk Kart Ödemeleri Aktarıldı: 750 TL ve 1.250 TL Destek

Resmi Gazete — 1 Ekim 2025: Rüzgar, Sözleşmeli Personel ve KVKK'da Değişiklikler

TCMB'den Kredi Kartı Faiz İndirimi: 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Yapı Kredi Emekli Promosyonunda Rekor: 30.000 TL — Ekim'e Dikkat