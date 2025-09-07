Küresel Sumud Filosu'nun Gazze Seferi 10 Eylül'e Ertelendi

Erteleme ve gerekçesi

Küresel Sumud Filosu heyeti, teknik ve lojistik nedenlerle Tunus’tan Gazze’ye hareket tarihinin 10 Eylül Çarşamba gününe ertelendiğini açıkladı.

Açıklama, heyet üyelerinden birinin, ABD merkezli Facebook şirketinin sosyal medya platformundaki 'Sumud Filosu' hesabı üzerinden yayımlanan bir video aracılığıyla yapıldı.

Ertelemenin İspanya’dan gelişindeki gecikme, hava ve deniz koşulları başta olmak üzere gemilerin durumuyla ilgili diğer lojistik nedenlerden kaynaklandığı belirtildi.

Yeni plan ve törenler

Bugün hareket etmesi beklenen Sumud Filosu gemilerinin başkent Tunus’taki Sidi Busaid Limanından 10 Eylül Çarşamba günü yola çıkacağı, bunun filonun diğer unsurlarıyla koordinasyon içinde gerçekleştirileceği aktarıldı.

Gemileri uğurlamak için düzenlenecek resmi ve halk etkinliklerinin de çarşamba günü yapılacağı, İspanyol gemilerini karşılama etkinliklerinin ise bugün gerçekleştirileceği ve katılmak isteyen Tunusluların davetli olduğu kaydedildi.

Filonun arka planı

Filistin ile dayanışma ve İsrail'in ablukasını kırmak için 44'ten fazla ülkenin desteğiyle oluşturulan uluslararası sivil yardım filosuna bağlı tekneler, 31 Ağustosta İspanya'nın Barselona kentinden Gazze'ye doğru yola çıkmıştı.

Aynı gün İtalya'nın Cenova kentinden de toplamda 300 ton yardım malzemesi taşıyan birkaç tekne, Küresel Sumud Filosu'na katılmak üzere Akdeniz'e açılmıştı. Söz konusu gemilerin Tunus'tan hareket eden üçüncü bir konvoyla buluşarak bugün harekete geçmesi bekleniyordu. Gemiler, önümüzdeki günlerde İsrail ablukasını kırmak amacıyla Gazze'ye doğru yolculuklarına devam edecek.