Küresel Sumud Filosu: Türk aktivistler Sicilya'da son hazırlıkları tamamlıyor

İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukasını kırmak ve Filistin ile dayanışma amacıyla 31 Ağustos'ta İspanya'dan denize açılan Küresel Sumud Filosu'na İtalya'dan katılacak Türk aktivistler, Sicilya adasından sefere çıkmak için son hazırlıklarını sürdürüyor.

Hazırlık süreci ve eğitim

Filoya İtalya'dan katılacak teknelerde yer alacak Türk delegasyonunun üyesi Avukat Gülden Sönmez ve Almanya'dan gelen Hakan Yazanel, Sicilya'daki hazırlıkları AA muhabirine anlattı. Sönmez, bir haftadır hem pratik hem teorik eğitim aldıklarını, bunun ekiplerin kaynaşmasını sağladığını belirtti:

"Çünkü dünyanın dört bir tarafından, farklı dinlerden, dillerden, ırklardan insanlarla bir aradayız. ... Bir tek şey aynı, Gazze için hissettiklerimiz ve bu yol için hedefimiz aynı. Bu süreçte hem birbirimizi tanıdık, birbirimizin hikayelerini öğrendik."

Sönmez, yolda karşılaşılabilecek tüm senaryoların çalışıldığını söyleyerek, "Hem bizim bu gemilerin teknelerin üzerinden sesimizi dünyaya nasıl duyuracağımız ve nasıl destekler alabileceğimizi konuştuk. Sağlığımızla ilgili, psikolojik durumumuzla ilgili detaylar yine bu eğitimin bir konusuydu. Oldukça sıkı, sert ve başarılı bir eğitim sürecini tamamladığımızı söyleyebilirim. Tabii bundan sonrasında da şimdi artık son hazırlıklardayız." dedi.

Sönmez ayrıca İspanya'dan yola çıkanların Tunus'a ulaştığını, oradan katılacakların Sicilya'ya doğru devam edeceğini ve burada büyük bir törenle uğurlanacaklarını aktardı.

Filonun amaç ve etkisi

Sönmez, filonun daha yola çıkmadan etkisinin görüldüğünü vurgulayarak şunları söyledi:

"(Küresel Sumud Filosu) Aslında daha yola çıkmadan birçok şeyi değiştirdi. Şu anda dünyanın dört bir tarafında Gazze için ayakta olanlar aslında bu sefer, Gazze için çok önemli bir şansı, ... bu belki de hem soykırımın durdurulması için hem açlıkla ölüme sebep olan ölümcül ablukanın kırılması için çok büyük bir fırsat olarak değerlendiriliyor."

Sönmez, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'den Malezya Başbakanı Enver İbrahim ve Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro'ya kadar pek çok liderin vatandaşlarını koruyacaklarına dair taahhütte bulunduğunu belirterek, "Bu şunu gösteriyor aslında. Bu filoda olmayan ama bu filodaymış gibi bu misyonun içerisinde olan dünya halkları kendi liderlerini etkiliyorlar. Dünyadaki bu politikayı etkiliyorlar." diye konuştu.

Sönmez, ayrıca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 22 Aralık 2023 tarihli kararına atıfta bulunarak, sivil halkın bu kararı hayata geçirmek için teknelerle bu misyonu gerçekleştirmeye çalıştığını ifade etti.

Güvenlik, sabotaj endişesi ve teknik hazırlıklar

Sönmez, İsrail'den gelen açıklamalara değinerek, "İsrail'in açıklamalarından da şunu anlıyoruz ki 80 gemiyle nasıl baş edecekler? 80 geminin gelmesi ve 80 geminin arkasındaki bu milyonlarca insanın desteği ve takibi İsrail için de büyük bir sürpriz." dedi ve katılımcıların kararlılığını şöyle özetledi: "Emin olun, bu filonun katılımcılarından hangisine mikrofon uzatsanız ve 'İsrail durdurursa ne yapacaksın?' diye sorsanız, hepsinin kurduğu tek bir cümle var: 'Tekrar geleceğim' ..."

Hakan Yazanel ise teknelerin teknik hazırlıkları hakkında bilgi vererek, "Bir haftadır hazırlıklarımız, teknelerin hazırlığı, teknelerin her türlü ulaşması için, insanların zarar görmemesi için bütün hazırlıklar devam ediyor. Motorları kontrol ediliyor, yelkenler kontrol ediliyor... Benzinler, mazotu neyse, bütün ihtiyaçlar karşılanıyor." dedi.

Yazanel, güvenlik nedeniyle teknelerin şimdiye kadar gizli tutulduğunu, sosyal medya fenomenleri ve gönüllülerin teknelere ilk kez bindiğini, sabotaj endişesiyle 24 saat dolaşan ekiplerin olduğunu ve burada film veya fotoğraf çekimine sınırlama getirildiğini aktardı.

Gelecek adım

İtalya'dan yola çıkmak için İspanya'dan hareket edenleri beklediklerini söyleyen Yazanel, "Barselona'dan çıkan ilk ekibin artık buraya ulaşmasını bekliyoruz ki biz de yola çıkalım. Çünkü biz de onlarla aynı hizada olduğumuzda onlara katılacağız." dedi. Her iki aktivist de filonun sivil toplumun sesini yükselttiğini, Gazze'de umut yarattığını ve bu girişimin uluslararası hukuka dayalı olduğunu vurguladı.

