Kürşad Zorlu'dan Preveze Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü Mesajı

Kürşad Zorlu, 27 Eylül Preveze Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü'nü kutlayarak Mavi Vatan vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 12:09
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 12:09
Kürşad Zorlu'dan Preveze Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü Mesajı

Kürşad Zorlu'dan Preveze Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü Mesajı

27 Eylül anması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, 27 Eylül Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümü ile Deniz Kuvvetleri Günü'nü kutladı.

Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 27 Eylül 1538'de Barbaros Hayreddin Paşa komutasındaki Osmanlı Donanması'nın, Preveze'de kazandığı şanlı zafer ile Türk'ün denizlerdeki hakimiyetini tüm dünyaya ilan ettiğini vurguladı.

Bugünün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ortaya konulan Mavi Vatanı koruma ve geliştirme iradesinin şanlı geçmişin bir "gurur nişanesi" olduğuna dikkati çeken Zorlu, "Bu büyük zaferin yıl dönümünde, denizlerimizin güvenliğini sağlayan kahraman Deniz Kuvvetlerimizin gününü kutluyor, şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle anıyoruz. Denizlere hakim olan, cihana hakim olur." ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Edirne ve Kırklareli'de 11 düzensiz göçmen yakalandı
2
Adana Sarıçam'da Trafik Kazası: 2 Cezaevi Personeli Yaşamını Yitirdi
3
Azerbaycan'da 2. Karabağ Savaşı'nın 5. Yılında Şehitler Anıldı
4
Konya-Saraybosna İş Forumu Saraybosna'da: Türk ve Boşnak İş İnsanları Yeni Yatırımlar İçin Buluştu
5
Usulsüz Vatandaşlık Örgütüne Baskın: 49 Şüpheli Tutuklandı, 181 milyon 200 bin dolar Kayıp
6
Tekirdağ'da Hera'nın Şehri (Heraion-Teikhos) gelecek yıl ziyarete açılacak
7
Manavgat’ta 21 Yaşındaki Down Sendromlu Gülsüm’ün Düğün Hayali Gerçekleşti

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı