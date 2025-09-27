Kürşad Zorlu'dan Preveze Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü Mesajı

27 Eylül anması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, 27 Eylül Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümü ile Deniz Kuvvetleri Günü'nü kutladı.

Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 27 Eylül 1538'de Barbaros Hayreddin Paşa komutasındaki Osmanlı Donanması'nın, Preveze'de kazandığı şanlı zafer ile Türk'ün denizlerdeki hakimiyetini tüm dünyaya ilan ettiğini vurguladı.

Bugünün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ortaya konulan Mavi Vatanı koruma ve geliştirme iradesinin şanlı geçmişin bir "gurur nişanesi" olduğuna dikkati çeken Zorlu, "Bu büyük zaferin yıl dönümünde, denizlerimizin güvenliğini sağlayan kahraman Deniz Kuvvetlerimizin gününü kutluyor, şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle anıyoruz. Denizlere hakim olan, cihana hakim olur." ifadelerini kullandı.