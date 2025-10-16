Kürşad Zorlu: Türk Soylu Yabancıların Türkiye'deki Çalışma Koşulları Güncelleniyor

AK Parti'li Kürşad Zorlu, 2527 sayılı Kanun uygulama yönetmeliğindeki değişikliğin, Türkiye'de yerleşik Türk soylu yabancıların çalışma koşullarını güncelleyeceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 16.10.2025 12:16
Güncelleme Tarihi: 16.10.2025 12:16
Kürşad Zorlu: Türk Soylu Yabancıların Türkiye'deki Çalışma Koşulları Güncelleniyor

Kürşad Zorlu: Türk soy­lu yabancıların çalışma koşulları güncelleniyor

ORHAN ONUR GEMİCİ - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, 2527 sayılı Kanun'un uygulama yönetmeliğinde yapılan değişikliğe ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yönetmelik değişikliğinin amacı

Zorlu, 10 Ekim'de Resmi Gazete'de yayımlanan "Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu veya Özel Kurum, Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine Dair Kanunun Uygulanması Hakkındaki Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik" ile ilgili açıklama yaparken, bu düzenlemenin amacını şöyle özetledi: "Bu, halihazırda ülkemizde yaşayan soydaşlarımıza yönelik Türkiye Cumhuriyeti'nin, tarihten gelen sorumluluğuyla sahip çıkma iradesini göstermeye yönelik bir mevzuatın güncellenmesidir."

Zorlu, Türkiye'nin tarihten gelen sorumluluğu ve kadim geçmişinden kaynaklı hassasiyetlere vurgu yaparak, hedefin Türkiye'nin gönül coğrafyasıyla ilişkilerini daha ideal noktaya taşımak olduğunu belirtti.

Kapsam ve getirilen kolaylıklar

Zorlu, 1981'de yayımlanan 2527 sayılı Kanun ile bir yıl sonra çıkarılan yönetmeliğin, günümüz koşullarına göre güncellenmesi gerektiğini ifade etti. "Nisan ayından itibaren yapılan çalışmalarla bu yönetmelikte bir değişiklik gerçekleşti. Bu değişiklik esasında, ülkemizde yerleşik durumda bulunan soydaşlarımızdan, yapılabilmesi izne tabi olan bazı mesleklerin erbabı olanlara o mesleği icra edebilmek için bir kolaylık sağlanmış olacak." dedi.

Zorlu, düzenlemenin kapsamını netleştirerek, "Bu yönetmelik değişikliği, Türk devletleri vatandaşlarıyla ilgili değildir. Bu, Türk devletleri dışından gelmiş ve halihazırda ülkemizde ikamet eden soydaşlarımızla ilgilidir. Süreç devam etmektedir ve Cumhurbaşkanlığı kararıyla uygulamaya geçilebilecek." şeklinde konuştu.

Ayrıca Zorlu, düzenlemenin amacını şu sözlerle açıkladı: "Bu değişiklik aslında, Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerin vatandaşlığı dışında, halihazırda yerleşik durumda olan diğer soydaşlarımız için çalışma izinlerini güncel koşullara uygun olacak şekilde hukuki çerçeveye alarak kolaylaştırmayı hedefliyor. Hatta, bu kapsamdaki kişiler tarafından tüm koşullar yerine getirildiğinde Türk vatandaşlarına hasredilen meslekleri yapabilmelerini sağlayacak bazı ek maddeleri de içerisinde barındırıyor." Zorlu, bu kapsamda yer alan kişilerin sayısının sınırlı olduğunu da vurguladı.

Türk devletlerinden gelenler ve sayısal veriler

Zorlu, Türk devletlerinden ülkeye çalışmaya gelenlerle ilgili düzenlemelerde bir değişiklik olmadığını belirterek, "Türk devletlerinden ülkemize çalışmaya gelen kardeşlerimizle, soydaşlarımızla ilgili 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu olduğu gibi devam ediyor. Burada bir değişiklik yok." dedi.

Son olarak Zorlu, Türkiye'de Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'na tabi şekilde Türk devletlerinden gelerek ikamet izni verilen yaklaşık 358 bin kişi bulunduğunu, Türkiye'de çalışma izni verilen Türk soylu kişi sayısının ise yaklaşık 89 bin civarında olduğunu bildirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, 2527...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, 2527 sayılı Kanun'un uygulama yönetmeliğinde yapılan değişikliğe ilişkin, AA muhabirine açıklamada bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, 2527...

İLGİLİ HABERLER

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

Citroën'de PSA Finans Ayrıcalığı: Kişiye Özel Krediler ve Balon Ödeme Seçenekleri

Adalet Bakanlığı 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı Alımı: Başvuru ve Sınav Takvimi Açıklandı

İnci Taneleri Yeni Sezon Tarihi Kesinleşti: Şubat 2026'da Ekranda

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çekmeköy Yenidoğan Kavşağı Açıldı: İBB 600 Milyon Lira Harcadı
2
Arıkan'dan Erbakan'a Ziyaret: İttifak ve 2027 Seçimleri Masaya Yatırıldı
3
Memur-Sen'den TBMM Önünde Ek Zam Talebi: 'Seyyanen Zam Bütçeye Girsin'
4
İlim Yayma Cemiyeti 75. Yılında Eğitim Vizyonunu Açıkladı
5
Samsun'da Kuyumcudan 50 Gram Altın Çalan Şüpheli Yakalandı
6
Amasya'da Görme Engelliler İçin Farkındalık Yürüyüşü
7
TBMM Genel Kurulu'nda Tartışma: NATO Raporu Eleştirisi, Mersin'e 25 Milyar, Ankara Mesajı

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)

Adalet Bakanlığı 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı Alımı: Başvuru ve Sınav Takvimi Açıklandı

Citroën'de PSA Finans Ayrıcalığı: Kişiye Özel Krediler ve Balon Ödeme Seçenekleri

2025 EGM Maaş Promosyonu: 270.000 TL ve 600.000 TL Faizsiz Kredi Talebi — İhale Ekimde

Manisa'da 'Üniversiteye Yolculuk Kartı' ile Mezuna Kalanlara Ulaşım Desteği

Metro Turizm 10 TL Dönüş Bileti: Türkiye Genelinde Kış Kampanyası

İnci Taneleri Yeni Sezon Tarihi Kesinleşti: Şubat 2026'da Ekranda

İBB Burs Başvurusu İçin Son Gün: 17 Ekim 2025 — Sonuç Tarihi Ne Zaman?