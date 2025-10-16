Kürşad Zorlu: Türk Soylu Yabancıların Türkiye'deki Çalışma Koşulları Güncelleniyor

Kürşad Zorlu: Türk soy­lu yabancıların çalışma koşulları güncelleniyor

ORHAN ONUR GEMİCİ - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, 2527 sayılı Kanun'un uygulama yönetmeliğinde yapılan değişikliğe ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yönetmelik değişikliğinin amacı

Zorlu, 10 Ekim'de Resmi Gazete'de yayımlanan "Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu veya Özel Kurum, Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine Dair Kanunun Uygulanması Hakkındaki Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik" ile ilgili açıklama yaparken, bu düzenlemenin amacını şöyle özetledi: "Bu, halihazırda ülkemizde yaşayan soydaşlarımıza yönelik Türkiye Cumhuriyeti'nin, tarihten gelen sorumluluğuyla sahip çıkma iradesini göstermeye yönelik bir mevzuatın güncellenmesidir."

Zorlu, Türkiye'nin tarihten gelen sorumluluğu ve kadim geçmişinden kaynaklı hassasiyetlere vurgu yaparak, hedefin Türkiye'nin gönül coğrafyasıyla ilişkilerini daha ideal noktaya taşımak olduğunu belirtti.

Kapsam ve getirilen kolaylıklar

Zorlu, 1981'de yayımlanan 2527 sayılı Kanun ile bir yıl sonra çıkarılan yönetmeliğin, günümüz koşullarına göre güncellenmesi gerektiğini ifade etti. "Nisan ayından itibaren yapılan çalışmalarla bu yönetmelikte bir değişiklik gerçekleşti. Bu değişiklik esasında, ülkemizde yerleşik durumda bulunan soydaşlarımızdan, yapılabilmesi izne tabi olan bazı mesleklerin erbabı olanlara o mesleği icra edebilmek için bir kolaylık sağlanmış olacak." dedi.

Zorlu, düzenlemenin kapsamını netleştirerek, "Bu yönetmelik değişikliği, Türk devletleri vatandaşlarıyla ilgili değildir. Bu, Türk devletleri dışından gelmiş ve halihazırda ülkemizde ikamet eden soydaşlarımızla ilgilidir. Süreç devam etmektedir ve Cumhurbaşkanlığı kararıyla uygulamaya geçilebilecek." şeklinde konuştu.

Ayrıca Zorlu, düzenlemenin amacını şu sözlerle açıkladı: "Bu değişiklik aslında, Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerin vatandaşlığı dışında, halihazırda yerleşik durumda olan diğer soydaşlarımız için çalışma izinlerini güncel koşullara uygun olacak şekilde hukuki çerçeveye alarak kolaylaştırmayı hedefliyor. Hatta, bu kapsamdaki kişiler tarafından tüm koşullar yerine getirildiğinde Türk vatandaşlarına hasredilen meslekleri yapabilmelerini sağlayacak bazı ek maddeleri de içerisinde barındırıyor." Zorlu, bu kapsamda yer alan kişilerin sayısının sınırlı olduğunu da vurguladı.

Türk devletlerinden gelenler ve sayısal veriler

Zorlu, Türk devletlerinden ülkeye çalışmaya gelenlerle ilgili düzenlemelerde bir değişiklik olmadığını belirterek, "Türk devletlerinden ülkemize çalışmaya gelen kardeşlerimizle, soydaşlarımızla ilgili 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu olduğu gibi devam ediyor. Burada bir değişiklik yok." dedi.

Son olarak Zorlu, Türkiye'de Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'na tabi şekilde Türk devletlerinden gelerek ikamet izni verilen yaklaşık 358 bin kişi bulunduğunu, Türkiye'de çalışma izni verilen Türk soylu kişi sayısının ise yaklaşık 89 bin civarında olduğunu bildirdi.

