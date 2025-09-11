Kurtulmuş: 'Elimizde bir fırsat var' — Milli Dayanışma Komisyonu'ndan Uyarı

Kurtulmuş: "Elimizde bir fırsat var" — Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda değerlendirme

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun kapanışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin önünde tarihi bir fırsat bulunduğunu belirterek toplumun geniş mutabakatıyla hareket etme çağrısı yaptı.

Toplantının seyri

Komisyonun 8'inci toplantısı, TBMM Tören Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda öncelikle sendika temsilcileri dinlendi; daha sonra milletvekillerinin söz talepleri karşılandı. Kurtulmuş, komisyon üyelerinin talebi doğrultusunda dinlenecek isimlerin özel davetle getirildiğini aktardı.

Kurtulmuş'un değerlendirmeleri ve uyarıları

Kurtulmuş, toplantıdaki değerlendirmesinde, "Elimizde bir fırsat var. Biz bu fırsatı çok kısa sürede, birtakım provokasyonların bunları heba etmesine imkan vermeden ve toplumun büyük kesimlerince kabul edilecek bir üslupla bunu tamamlayacağız ya da Allah korusun bu tarihi fırsatı heba edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Komisyonun açılışında ayrıca Doha'daki saldırı'ya dikkat çekildiğini anımsatan Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Doha'daki saldırı hepimizin gözümüzü açsın. Sıradan bir saldırı değildir. Amerikan üslerinin yanında, aslında adam, 'Sen beni tutmaya mecbur ve mahkumsun.', 'Sen bu bölgede hiçbir ülkeyi, senin yanında bile olsa korumazsın, koruyamazsın.' diyerek o bombayı atarken Amerika'ya da mesaj vermiştir. Allah aşkına gözümü açalım."

Kurtulmuş, komisyona davet edilen konuşmacıların emperyalizm ve bölge politikalarının zararlarına işaret ettiklerini belirterek, katılımcıların siyasi geçmişlerinin farklı olmasına rağmen ortak bir bilinç ortaya koyduğunu söyledi: "Bu emperyalistlerin kimler olduğunu biliyorsunuz. Şundan emin olalım; AK Parti'lileri çok seviyor da CHP'lileri hiç sevmiyor değil veya tam tersi değil. DEM Parti'lileri çok seviyor da MHP'lileri sevmiyor değil. İnanın ki Türk'ten de Kürt'ten de Arap'tan da Sünni'den de Alevi'den de Dürzi'den de nefret ediyorlar. Bölge halkından kim varsa… Dolayısıyla bunu görmek lazım."

Kurtulmuş, sözlerine şu uyarıyla devam etti: "Önümüze tarihi bir fırsat çıktı. Burada konuşan arkadaşlarımızın siyasi backgroundları hepsinin farklıydı. Ama çok sevinerek gördüm ki hepsi bu emperyalist oyunun farkına vakıf olmuşlar. Şimdi biz bu oyunu bozma gücüne sahip olduk. Elimizde bir fırsat var. Biz bu fırsatı çok kısa sürede, birtakım provokasyonların bunları heba etmesine imkan vermeden ve toplumun büyük kesimlerince kabul edilecek bir üslupla bunu tamamlayacağız ya da Allah korusun bu tarihi fırsatı heba edeceğiz."

Tasfiyeden kaçınma ve uzlaşı çağrısı

Kurtulmuş, toplumsal tedirginliklerin sürdüğünü belirterek aşılması için gerekli adımların atılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, komisyonun partiler arası bir hesaplaşma zemini haline gelmemesi gerektiğini ifade etti: "En başta da bu komisyonu siyasi partiler arasında bir atışma ya da hesaplaşma platformuna çevirmememiz lazım. Murat Bey ile ilk konuştuğumuzda tabii ki bu durum karşısında Cumhuriyet Halk Partisi'nin pozisyonunu kamuoyu önünde ifade etmeniz çok doğaldır, dedik."

Kurtulmuş, meseleye bölge boyutunu da dikkate alarak daha geniş bir perspektiften bakılması ve hızlı çözüm adımlarının atılması gerekliliğini vurgulayarak sözlerini tamamladı.