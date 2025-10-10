Kurtulmuş: Gazze’de Yaşananlar İnsanlık Sınavıdır — Tokat’ta Akademik Yıl Açılışı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde konuştu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nin Gök Medrese Bilim ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2025-2026 Akademik Yıl Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada hem ülkenin eğitimde geldiği noktayı hem de uluslararası bir mesele olarak Gazze'yi değerlendirdi.

Kurtulmuş, Türkiye'nin üniversite altyapısının ve insan kaynağının önemine dikkat çekerek, ülkenin 208 üniversite ile Anadolu'nun her yerinde yükseköğretim kurumu bulunduğunu, yaklaşık 7 milyona yakın öğrenci ile geniş bir eğitim ordusuna sahip olduğunu söyledi. Ayrıca Türkiye'nin yabancı öğrenci ağırlamada dünyanın 6. sırasında bulunduğunu belirtti ve üniversitelerin kalite hedeflerini açıkladı: "İki üniversitemizin ilk 100, beş üniversitemizin de ilk 500 arasında yer almasını sağlamak için gayret sarf edeceğiz."

Kurtulmuş, konuşmasında Gazze meselesinin ülke ve insanlık için ağır bir imtihan olduğuna vurgu yaptı ve Gazze'de yaşananlara ilişkin şunları söyledi:

"Gazze ile ilgili konuşmayı hem bir vazife olarak kabul ediyor hem bu konuda söylediğim sözlerin de artık bana ağır geldiğini ifade etmek istiyorum. Gözümüzün önünde bir tarih değil, bir hikaye değil, bir başka romandan alınmış bir parça değil, gözümüzün önünde her gün yüzlerce insan ağır şartlarda öldürüldü, hayattan koparıldı."

Kurtulmuş, dünyanın bu süreçte imtihan verdiğini belirterek suçluları ve sorumluları işaret etti: "Netanyahu ve çetesi, Hitler'e rahmet okutacak şekilde, Hitler'i mezarında ters döndürecek şekilde büyük zulümler işlemeye devam ediyor ama en az onlar kadar suçlu olan, onların yaptıklarına destek olan, siyasi olarak destek veren, askeri olarak destek veren, birtakım başka yollarla destek verenlerdir, ülkelerdir, çevrelerdir."

Konuşmasında sustukları için eleştirdiği kesimleri de şu sözlerle tanımladı: "Yine bu sınavda (Gazze) gerçekten sınıfta kalmış olanlar, sessiz kalıp günü kurtarmaya çalışanlardır." Kurtulmuş, bir diğer grup olarak ise dünyanın her yerindeki vicdan sahiplerini övdü ve halk hareketlerinin uluslararası kararları etkilediğini kaydetti.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaşananlara da atıf yapan Kurtulmuş, salonun terk edilmesinin insanlık adına güçlü bir mesaj olduğunu belirtti: "Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda Netanyahu, konuşmaya çıktığı zaman birkaç ülke dışında ülkelerin tamamının temsilcileri, salonu terk ederek insanlık adına en büyük dersi vermiş, insanlık adına en büyük tokadı atmışlardır."

Kurtulmuş, Gazze'deki bilanço hakkında da bilgi vererek, Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre yaklaşık 70 bin civarında cenaze ve 150 bine yakın yaralı olduğunu, yaralıların yarısının yaşamını sürdüremeyecek kadar ağır durumda olduğunu söyledi. Gazze'deki altyapının büyük ölçüde yok olduğunu vurgulayarak, "Gazze Üniversitesinin tamamı yerle bir edildi. Gazze'de bir tane okul kalmadı, hastane kalmadı, cami kalmadı, kilise kalmadı." dedi.

Kurtulmuş, tarihten ve uluslararası hukuktan örnek vererek sorumluların yargılanacağını ifade etti: "Nasıl bir zamanlar Milosevic, Radovan Karadziç gibi Sırp kasapları, uluslararası mahkemelerde hesap ve ceza aldılarsa Netanyahu ve çetesi de yargılanacaklar ve hesabını vereceklerdir."

Türkiye'nin çabalarına da işaret eden Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı liderliğinde Türkiye'nin Gazze konusunda önemli rol oynadığını, insani yardımların ve sağlık hizmetlerinin yeniden sağlanması için diplomatik baskı ve çabaların sürdüğünü aktardı: "Böylece ümit ederiz ki bu anlaşmayla birlikte en azından Gazze nefes alır, insani yardımlar girer, sağlık hizmetleri orada tekrar verilebilir."

Programa Tokat Valisi Abdullah Köklü, Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, AK Parti Tokat milletvekilleri Yusuf Beyazıt, Cüneyt Aldemir ve Mustafa Arslan, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

