Kurtulmuş: Milli Dayanışma Komisyonu şeffaf, İmralı açıklamaları süreci hızlandırır

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 28. Dönem 3. Yasama Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ile ilgili soruları yanıtladı ve komisyondaki sürecin işleyişine ilişkin kapsamlı açıklamalarda bulundu.

Komisyonun işleyişi ve gündem

Meclis Tören Salonu'nda düzenlenen toplantıda Kurtulmuş, komisyon çalışmalarının başından beri oy birliğiyle ve kamuoyunun önünde yürütüldüğünü vurguladı. 'Bir toplantının dışında hiçbir toplantımız gizli olmadı' ifadesini kullanarak, MİT Başkanı ve ilgili bakanlıkların dinlendiği oturumun niteliğini anlattı.

'Henüz komisyonun gündemine gelmemiştir' diyerek, 'Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunda terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan dinlenecek mi?' sorusuna netlik getirdi ve kararların nitelikli çoğunlukla komisyonca alınacağını belirtti.

Komisyon takvimine ilişkin olarak Kurtulmuş, 'Başlangıçta 31 Aralık'ı nihai tarihi olarak koyduk. Eğer gerekirse ikişer aylık sürelerle de komisyonun çalışmalarını uzatma yetkisini komisyona verdik' dedi.

Toplumsal rıza ve dinlemelerin önemi

Kurtulmuş, yürütülen sürecin hassasiyetine dikkat çekerek bunun şeffaf ve açık şekilde sürdüğünü söyledi. Toplumsal rızanın artırılmasının sürecin önemli unsurlarından biri olduğunu ve dinlemelerin sadece fikir üretmekle kalmayıp toplumsal rıza oluşturmayı da hedeflediğini vurguladı.

Sivil toplum kuruluşları ve dinlenen aktörlerin kendi çevrelerinde konuyu anlatmaya devam etmelerinin önemine işaret etti.

İmralı açıklamaları ve silahsızlanma

Kurtulmuş, İmralı'dan gelen açıklamaların yol açtığı gelişmelere dair değerlendirmesinde, terör örgütünün sembolik olarak Süleymaniye'de gerçekleştirdiği silah yakma töreni ile birlikte sürecin hızlanacağına inandığını söyledi. 'Örgütün silahsızlanmayı sürdürmesi ve örgütün kendisini feshettiğini ortaya koyması ile birlikte sürecin çok daha hızlı bir şekilde ilerleyeceğine inanıyorum' ifadelerini kullandı.

Ayrıca silahların tamamen bırakılmasının tespiti gibi saha tespitlerinin TBMM'nin değil, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Genelkurmay Başkanlığı başta olmak üzere güvenlik kurumlarının işi olduğunu belirtti. 'Biz komisyonda tabiri caizse gözlemci olabiliriz, duruma vaziyet edebiliriz' dedi.

Yasal süreç ve Meclis'in rolü

Kurtulmuş, çatışma çözümünde başarılı olmanın iki ayaklı bir mekanizma gerektirdiğini; Meclis çalışmalarının hızlı tamamlanabileceğini fakat 'pedalın diğer ayağının da çalışması' gerektiğini vurguladı. Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısına atıfta bulunarak, sahadaki adımların da eş zamanlı olması gerektiğini söyledi.

Komisyonun nihai görevinin yasa hazırlamak değil, sürecin başarıyla tamamlanmasını takip etmek, öncülük etmek ve ana çerçeveyi TBMM'ye sunmak olduğunu belirtti. Kurtulmuş, 'Bunu komisyonun nihai raporuyla diğer konuların hepsini de bunun içerisinde derç ederek sunacağız' dedi ve gerekli yasaların partiler anlaşırsa kısa sürede çıkacağını ifade etti.

Uluslararası görüşmeler ve bölgesel etkiler

Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesini 'fevkalade önemli' ve 'tarihi' olarak nitelendirdi. Bu görüşmenin Türk-Amerikan ilişkileri ile bölgesel dengeler açısından yeni kapılar açabileceğini, Türkiye'nin bölgesel etkisini artıracağını söyledi.

Toplantıda geçen ifadeler arasında 'Suriye'yi siz aldınız' şeklindeki değerlendirmeye atıf yaparak, Türkiye'nin Suriye'deki insani katkılarını hatırlattı ve bu görüşmelerin bölgedeki sorunlarda lehine gelişmelere vesile olmasını ümit etti.

Komisyonda kimler dinlenmeli ve süreç sonrası

Kurtulmuş, komisyon çalışmalarında gençlik ve kadın temsilcilerinin, emekli subay ve astsubayların, hukuk dernekleri ve akademisyenlerin dinlenmesinin faydalı olacağını söyledi. Ayrıca son toplantının 'MİT Başkanı ve ilgili bakan arkadaşlarımız, Adalet Bakanı'mız, Dışişleri Bakanı'mız da olmak üzere' yapılabileceğini belirtti.

Komisyonda sivil terör mağdurlarının da dinlenebileceğini vurgulayarak, 'Mühim olan süratle bunların tamamlanıp artık gerekli düzenlemelerin yapılmasına başlamak lazım' dedi.

Anayasa ve demokrasi vurgusu

ABD Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın sözlerine dair Kurtulmuş, Türkiye'de meşruiyetin kaynağının 'millet iradesi' olduğunu ifade etti. Milli iradenin tek temsil makamı olarak TBMM çatısının önemine dikkat çekti.

Kurtulmuş, Milli Dayanışma Komisyonu çalışmalarının doğrudan anayasa çalışmalarıyla ilgili olmadığını söyleyerek, başarılı bir komisyon sürecinin demokratik ortamı güçlendirip yeni anayasa yapımına zemin hazırlayacağını belirtti. 'İnşallah bu komisyon atmosferine benzer bir atmosfer oluşur ve yeni bir anayasa yapım sürecine Türkiye, en kısa süre içerisinde başlar' ifadelerini kullandı.