Kurtulmuş'tan Mevlana Anma Töreninde Barış ve Özgürlük Vurgusu

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Hazreti Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Töreni'nde Konuştu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 751. Vuslat Yıl Dönümü dolayısıyla düzenlenen uluslararası anma töreninde önemli mesajlar verdi. Kurtulmuş, Şam ve Halep mevlevihanelerinde de güzel ayinlerin yapılmasını, Mevlana dostlarının özgürce bir araya gelmesini ümit ettiğini belirtti. Kurtulmuş, "Aynı şekilde, çok kısa bir süre sonra Kudüs Mevlevihanesi de kapılarını açacak" dedi.

Mevlana'nın Barış ve Birleştirici Mesajı

Kurtulmuş, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Yeryüzünde bazı büyük insanların ölümlerinden sonra bile yol gösterici sıfatlarını taşımayı sürdürdüğünü" söyleyerek, Mevlana'nın fikirlerinin 751 yıldır anıldığını ifade etti.

Kurtulmuş, Mevlana'nın 'hazreti insan' tanımıyla insanları birleştirme yeteneğinin önemine dikkat çekerek, "Bugün dünyadaki en temel ihtiyacımız olan şey; barıştır, insanlar arasındaki çatışmaların sona ermesidir" dedi. Ancak, insanların sadece dillerinde barış istemelerinin yetersiz olduğunu vurguladı.

Mevlevihanelerin Önemi

Kurtulmuş, Mevlevihanelerin sadece irfan alanları değil, aynı zamanda tarihsel olarak birleşme ve dayanışma yerleri olduğunu belirtti. "Bu çerçevede, mevlevihaneler bizim burçlarımızın nurdan kaleleridir" diyerek, yaydıkları ışığın önemini vurguladı.

Şam ve Kudüs İçin Umut

Geçmişteki saldırılara karşı durduklarını ve Mevlana'nın öğretilerine sahip çıktıklarını hatırlatan Kurtulmuş, "Şam Mevlevihanesi'ne nasip olan özgürlük, Kudüs Mevlevihanesi'ne de nasip olsun" ifadesiyle sorumluluklarını dile getirdi. Törende, katılımcılardan gelen alkışlarla desteklenen bu mesaj, salonda büyük bir coşkuyla karşılandı.

Kurtulmuş, törenin sonunda dua ederek, Şam ve Halep'in özgürleşmesi için dilekte bulundu. "Ya Rabbi, Şam ve Halep'i özgürleştirdiğin gibi Kudüs'ü ve Kudüs Mevlevihanesi'ni de özgürleştir, bugünleri görmeyi bizlere nasip eyle" dedi.