Kurum İskenderun Sahil Projesi'nin İlk Etabını Açtı — Sındırgı'da 3.684 Birim İncelendi

Kurum İskenderun'da Sahil Düzenleme Projesi'nin İlk Etabını Açtı

Hatay'da yeniden inşa ve Sındırgı'da hasar tespiti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İskenderun'da düzenlenen açılış töreninde Hatay için planlanan projelerin önemine vurgu yaptı. Kurum, törende aynı zamanda Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki deprem çalışmalarına ilişkin güncel bilgileri paylaştı.

Bakan Kurum, Sındırgı çalışmalarıyla ilgili olarak şunları açıkladı: 'Şu ana kadar arkadaşlarımız 3 bin 684 bağımsız birimi inceledi. 80'i konut, 127 bağımsız bölümün ağır hasarlı olduğunu belirledik. Çalışmalar neticesinde hızla gerekeni yapacağız.' Kurum, daha önce ağır hasarlı tespit edilip boşaltılan üç binanın yıkıldığını ve can kaybı olmadığını anımsattı.

Sındırgı'da 10 Ağustos'ta meydana gelen depremin ardından temeli atılan 531 konutun yapımının hızla sürdüğünü belirten Bakan Kurum, afet konutları, sosyal konutlar ve kentsel dönüşüm çalışmalarıyla yapılara dayanıklılık kazandıracaklarını ifade etti.

İskenderun Sahili: Yeniden doğuşun simgesi

Kurum, 28 Aralık 2024'te projenin temelinin atıldığını hatırlatarak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile iş birliğiyle sahildeki çökmelerin giderildiğini ve projenin vatandaş talepleri doğrultusunda hazırlandığını söyledi. Kurum, projenin sadece bir park veya dinlenme alanı olmadığını, aynı zamanda 'Hatay'ın yeniden dirilişi' anlamı taşıdığını vurguladı.

Proje kapsamında sahilde yürüyüş ve bisiklet yolları, basketbol ve futbol sahaları ile oyun alanları yer alacak. Kurum, projenin Hatay ekonomisine katkı sağlayacağını ve İskenderun'un turizmine güç katacağını belirtti.

Deprem konutları ve Yüzyılın Konut Projesi

Bakan Kurum, deprem konutlarının inşasının sürdüğünü, 453 bin konutun yüzde 70'inden fazlasının tamamlandığını ve her üç depremzededen ikisinin yeni yuvada yaşamaya başladığını söyledi. Hatay'da ise 87 bin konut ve iş yerinin hak sahibine teslim edildiği bilgisini paylaştı.

Kurum, halen şehirde 66 binin üzerinde konut, iş yeri ve köy evinin inşa sürecinin devam ettiğine işaret ederek, önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı'nın katılımıyla 350 bininci konutun teslim edileceğini, 2025 sonuna kadar ise 453 bininci evin anahtarının teslim edileceğini açıkladı.

Ayrıca Bakan Kurum, devasa sosyal konut hamlesi olarak tanımladığı 'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında devletin dar gelirli vatandaşların ev sahibi olma hayalini gerçekleştirmeyi hedeflediğini ve projede Hatay için 13 bin 300 konut kontenjanı ayrıldığını belirtti. Bu sayede 50 bin Hataylı'ya dokunulacağı ifade edildi.

Eleştiriler ve kararlılık

Kurum, yürütülen çalışmalardan rahatsızlık duyanlara yönelik eleştirilerini dile getirerek, Hatay'ın yeniden ayağa kalkmasının bazı kesimleri rahatsız ettiğini savundu. Ancak, ne yapılırsa yapılsın motivasyonlarının kırılmayacağını ve 11 ili yeniden inşa etme çalışmalarının süreceğini söyledi.

Törene katılanlar

Törene Vali Mustafa Masatlı, AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur ve İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez katıldı. Konuşmaların ardından projenin ilk etabı için kurdele kesildi.

