Kuş Gribi Türkiye'de Kontrol Altında

Türkiye'de de görülen kuş gribi vakaları, ülke genelinde endişe yaratmazken, uzmanlar ve sektör temsilcileri durumu kontrol altında tutmak için gerekli önlemleri aldıklarını vurguladı.

Yumurta Üreticileri Merkez Birliği Başkanı'nın Açıklamaları

Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Başkanı İbrahim Afyon, "Şu anda durum kontrol altında. Sektör adına korkulacak bir durum yok. Meram bölgesindeki hayvanların, yemlerin ve ham maddelerin giriş çıkışları kesinlikle önlendi. İnsanlar panik yapmasın. Piyasadaki yumurtalarımız kesinlikle ari bölgelerden geliyor," dedi.

Karantina Uygulamaları ve Sektörün Deneyimi

Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği (BESD-BİR) Başkanı Naci Kaplan ise Meram bölgesinde tespit edilen hastalığın ardından hızlıca karantina uygulamaları başlatıldığını belirtti. Kaplan, "Etlik piliç ve diğer illerdeki yumurtacı kanatlı üretiminde herhangi bir problem söz konusu değil. Herkes müsterih olsun, her şey kontrol altında," şeklinde konuştu.

Uzmanların Görüşleri

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Akan, Türkiye'nin geçmiş deneyimleriyle kuş gribi vakalarını kontrol edebilecek kapasitede olduğunu ifade etti. Akan, "Geçmiş yıllarda da kuş gribi vakalarını yaşadık ve sektörün deneyimi var. Şu an için insan sağlığıyla ilgili herhangi bir tehdit söz konusu değil," dedi.

Bakanlığın gerek merkez gerekse taşra teşkilatlarının hastalıkla ilgili uygulamaların önemini vurgulayan Akan, kontrol ve izleme sürecinin hem iç tüketim hem de ihracat açısından kritik olduğunu belirtti. Yangın kontrol edilirken halk sağlığının korunacağına dair umut verici açıklamalar yapıldı.