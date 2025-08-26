DOLAR
Kushner: ABD Büyükelçisi yerine ekibi Fransa Dışişleri'ne gitti — Macron ve antisemitizm tartışması

Fransa Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan ABD Büyükelçisi Charles Kushner, görüşmeye kendisi yerine ekibinin katıldığını açıkladı; mektupta antisemitizm endişesi dile getirilmişti.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 14:19
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 14:19
Kushner: ABD Büyükelçisi yerine ekibim Dışişleri Bakanlığı ile görüştü

Macron'a yazılan mektup ve Fransa ile diplomatik gerilim

ABD'nin Paris Büyükelçisi Charles Kushner, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u hedef alan mektubu sonrası Fransa Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı. Kushner, bu görüşmeye kendisi katılmayıp, temsilci olarak ekibinin gittiğini duyurdu.

Kushner, ABD merkezli sosyal ağ X üzerinden yaptığı açıklamada: "Dün, ekibim Cumhurbaşkanı (Emmanuel) Macron'a mektubumla ilgili Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle bir araya geldi. Daha önemlisi, Yahudi karşıtlığı ve nefretin her türüyle nasıl birlikte mücadele edebileceğimizi görüştü." ifadelerini kullandı.

Fransa Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kushner'in Macron'a yazdığı mektupta ülkedeki Yahudi karşıtı eylemlerin artışından duyulan endişenin ve Fransız yetkililerin bununla mücadelede yeterli önlem almadığı iddiasının yer aldığı bildirilmiş, "Fransa, bu iddiaları kesin bir şekilde reddetmektedir." denilmişti.

Açıklamada ayrıca, Kushner'ın mektubundaki ifadelerin kabul edilemez olduğu vurgulanarak, iddiaların 1961 tarihli Viyana Sözleşmesi kapsamındaki ülkelerin iç işlerine karışmama yükümlülüğünü ihlal ettiği ileri sürülmüş ve kendisinin Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı belirtilmişti.

Mektubun içeriği: Artan antisemitizm endişesi

Büyükelçi Kushner, WSJ'de yayımlanan mektubunda Fransa'da "antisemitizmin dramatik şekilde yükselişinden" ve hükümetin bu konuda yeterince adım atmadığından endişe duyduğunu yazmıştı.

Mektupta, 7 Ekim'den bu yana Avrupa genelinde Yahudilere karşı "bir şiddet ve sindirme kampanyası" olduğuna dair değerlendirme yer aldı; Kushner, "Fransa’da Yahudilerin sokakta saldırıya uğramadığı, sinagogların veya okulların tahrip edilmediği veya Yahudilere ait işletmelerin tahrip edilmediği bir gün geçmiyor." ifadelerini kullandı.

Kushner, Cumhurbaşkanı Macron'un İsrail ve Filistin konusundaki açıklamalarının Fransa'daki şiddeti körükleyebileceği iddiasında bulunmuş ve "Günümüzde siyonizm karşıtlığı Yahudi karşıtlığıdır." değerlendirmesini yapmıştı.

Ayrıca Kushner, ABD Başkanı Donald Trump ve kendi aile bağlarına atıfta bulunarak, Trump yönetiminin Yahudi karşıtlığıyla mücadelede aldığı önlemleri örnek göstermiş; üniversitelerdeki tacize karşı duruş, sinagog ve okulların korunması için kaynak artırımı, Yahudi karşıtlarına giriş yasağı ve bu görüşleri destekleyen örgütlere fon kesintisi gibi adımlardan söz etmişti.

Kushner mektubunda Macron'a Yahudi karşıtlığıyla mücadelede kararlı olunması çağrısı yaparak, Cumhurbaşkanı'nın "Hamas ve müttefiklerine meşruiyet kazandıran adımlardan vazgeçmesini" istemişti.

Not: ABD'nin Paris Büyükelçisi Charles Kushner, Jared Kushner'ın babasıdır; Jared Kushner, İvanka Trump ile evlidir.

