Kütahya'da Araçlardan Ses Sistemi Hırsızlığı: 2 Şüpheli Yakalandı

Asayiş Ekiplerinin Titiz Çalışması Sonucu Şüpheliler Gözaltında

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte farklı araçlardan ses sistemi ve elektronik eşya çalan şüphelilere yönelik yürüttükleri titiz çalışma sonucu iki kişiyi yakaladı.

Ekiplerin gerçekleştirdiği araştırmalarda, 7 araçtan toplam 5 adet bufferli ses sistemi, 5 adet teyp, 10 adet hoparlör, 2 adet amfi, 1 adet bass sistemi ve 4 adet ses kolonu çalındığı tespit edildi.

Olayların aydınlatılması için 56 farklı güvenlik kamerasına ait 336 saatlik görüntü detaylı şekilde incelendi. Bu görüntü incelemeleri ve yürütülen teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda şüphelilerin kimlikleri belirlendi.

Kimlikleri tespit edilen iki şüpheli, ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, savcılığa sevk edilerek haklarında gerekli adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

