Kütahya'da Arazözle Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kütahya'nın Simav ilçesinde, orman yangını ihbarına giden arazöz ile bir otomobil çarpıştı. Olayda, otomobil sürücüsü hayatını kaybederken, eşi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ayhan B. idaresindeki Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 43 KZ 692 plakalı arazöz, orman yangınına giderken Simav-Sındırgı kara yolu Hisarbey köyü yakınlarında Bünyamin Gökgöz'ün (79) kullandığı 34 BNY 28 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Olayın ardından çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Yapılan incelemeler sonucunda, otomobil sürücüsü Gökgöz'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan sürücü Kadriye Gökgöz (73) ise, sağlık ekipleri tarafından Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, orman yangını ihbarına giden arazözün çarpıştığı otomobildeki sürücü öldü, eşi yaralandı.