DOLAR
42,61 -0,04%
EURO
49,94 -0,23%
ALTIN
5.770,59 0,42%
BITCOIN
3.840.306,96 2,44%

Kütahya'da Başkan Kahveci Taksi Esnafıyla Buluştu

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Emniyet, Evliya Çelebi ve Sağlık Taksi duraklarını ziyaret ederek taksi esnafıyla şehir içi ulaşımı görüştü.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 09:51
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 09:51
Kütahya'da Başkan Kahveci Taksi Esnafıyla Buluştu

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci taksi duraklarını ziyaret etti

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, şehir içi ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi hedefiyle Emniyet, Evliya Çelebi ve Sağlık Taksi duraklarını ziyaret etti.

Ziyaretlere Ulaşım Hizmetleri Müdürü Hakan Kef de eşlik etti. Başkan Kahveci, duraklarda taksici esnafıyla birebir görüşerek mevcut durum, sahadaki ihtiyaçlar ve karşılaşılan sorunlar hakkında bilgi aldı.

Görüşmelerde öne çıkan konular

Toplantılarda trafik düzeni, durakların fiziksel şartları ve yolcu güvenliği gibi öncelikli başlıklar ele alındı. Esnafın sahadaki deneyimi doğrultusunda sorunlar tespit edildi ve çözüm beklentileri paylaşıldı.

Çözüm önerileri ve çalışmalar

Ulaşımda yaşanan aksaklıkların giderilmesine yönelik çeşitli çözüm önerileri değerlendirildi. Ayrıca şehir içi ulaşım kalitesini artırmaya yönelik yürütülen çalışmalar hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Başkan Kahveci'nin mesajı

Esnafın sahadaki tecrübesinin belediye planlamalarına önemli katkı sağladığını vurgulayan Başkan Eyüp Kahveci, bu tür ziyaretlerin düzenli aralıklarla devam edeceğini belirtti ve taksici esnafına hayırlı ve bereketli kazançlar diledi.

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANI KAHVECİ, TAKSİCİ ESNAFIYLA BİR ARAYA GELDİ

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANI KAHVECİ, TAKSİCİ ESNAFIYLA BİR ARAYA GELDİ

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANI KAHVECİ, TAKSİCİ ESNAFIYLA BİR ARAYA GELDİ

İLGİLİ HABERLER

Ebru Gülan Gözaltına Alındı: Habertürk TV Çalışanı Uyuşturucu Operasyonunda

Vatandaşlık Maaşı (GETAD) Geliyor: Pilot 2026, Genel 2027

İBB'nin 2026 Tarifesi: Mezarlığa %200, İSPARK'a %33'e Kadar Rekor Zam

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?
2
Tunceli’de 10 Yıl Aradan Sonra Tiroid Ameliyatı Yapıldı
3
Eskişehir'de Özel Bireyler 'Engelsiz Yaşam' Etkinliğinde Dron Deneyimi
4
Antalya Kepez'de Daire Yangını: 3'ü Çocuk 4 Kişi Dumandan Etkilendi
5
Çocuklarda Gripte Erken Müdahale Hayati: Dr. Bihter Gürsel Al Uyardı
6
Eskişehir'de AFAD İRAP Toplantısı: Afet Risklerini Azaltma Çalışmaları Sürüyor
7
Turgutlu'da Trafik Kazası: Mesut Göbekli Hayatını Kaybetti

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

İstanbul'da Deprem Mi Oldu? - 11 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Son Durum

Ebru Gülan Gözaltına Alındı: Habertürk TV Çalışanı Uyuşturucu Operasyonunda

İBB'nin 2026 Tarifesi: Mezarlığa %200, İSPARK'a %33'e Kadar Rekor Zam

A101 11 Aralık Aktüel: English Home, Valiz ve Zücaciye Fırsatları

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?

VakıfBank’tan Yılbaşına Özel: 3 Ay Ödemesiz Kredi, İlk Taksit Şubat 2026

Vatandaşlık Maaşı (GETAD) Geliyor: Pilot 2026, Genel 2027