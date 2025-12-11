Kütahya'da Başkan Kahveci Taksi Esnafıyla Buluştu

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci taksi duraklarını ziyaret etti

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, şehir içi ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi hedefiyle Emniyet, Evliya Çelebi ve Sağlık Taksi duraklarını ziyaret etti.

Ziyaretlere Ulaşım Hizmetleri Müdürü Hakan Kef de eşlik etti. Başkan Kahveci, duraklarda taksici esnafıyla birebir görüşerek mevcut durum, sahadaki ihtiyaçlar ve karşılaşılan sorunlar hakkında bilgi aldı.

Görüşmelerde öne çıkan konular

Toplantılarda trafik düzeni, durakların fiziksel şartları ve yolcu güvenliği gibi öncelikli başlıklar ele alındı. Esnafın sahadaki deneyimi doğrultusunda sorunlar tespit edildi ve çözüm beklentileri paylaşıldı.

Çözüm önerileri ve çalışmalar

Ulaşımda yaşanan aksaklıkların giderilmesine yönelik çeşitli çözüm önerileri değerlendirildi. Ayrıca şehir içi ulaşım kalitesini artırmaya yönelik yürütülen çalışmalar hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Başkan Kahveci'nin mesajı

Esnafın sahadaki tecrübesinin belediye planlamalarına önemli katkı sağladığını vurgulayan Başkan Eyüp Kahveci, bu tür ziyaretlerin düzenli aralıklarla devam edeceğini belirtti ve taksici esnafına hayırlı ve bereketli kazançlar diledi.

