Kütahya'da Otomobilin Çarptığı 79 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Kütahya'da Trafik Kazası: 79 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, H.K. tarafından kullanılan 10 VN 151 plakalı otomobilin çarptığı Halil İbrahim Kaygısız (79), feci bir kaza sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Tavşanlı-Kütahya çevre yolunda gerçekleşti. Otomobilin çarpmasıyla savrulan Kaygısız, aldığı ağır yaralarla yere yığıldı. Kazanın hemen ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, hemen müdahale ederek Kaygısız'ı Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak tüm çabalara rağmen, Kaygısız kurtarılamadı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı ve olayın detayları araştırılıyor.