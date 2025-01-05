Kütahya'da Polisten Kaçan Alkollü Sürücü, Demir Yoluna Devrildi

Kütahya'da Polisten Kaçan Sürücünün Devrilen Aracı Demir Yolunu Tehdit Etti

Kütahya'nın Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde gerçekleşen olayda, alkollü sürücü T.T. (43 AAG 482 plakalı otomobil) polisin "dur" ihtarına uymadı.

Trafik ekipleri, tehlikeli bir şekilde araç kullanan sürücüye müdahale etmeye çalıştıklarında, sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek demir yoluna devrildi.

Olay yerine gelen çevredeki vatandaşlar ve polis, otomobilin içindeki sürücü ile kızı ve kızının arkadaşını başarıyla çıkardı. Ancak devrilen aracın demir yolu üzerinde olması nedeniyle tren gelme ihtimali göz önünde bulundurularak, araç demir yolunun dışına itildi.

Yapılan alkol testinde sürücünün 100 promil alkollü olduğu belirlenirken, sürücüye alkollü araç kullanmak, makas atmak ve tehlikeli araç kullanmak gibi ihlallerden toplamda yaklaşık 22 bin lira idari para cezası kesildi. Ayrıca, sürücünün belgesi 6 ay süreyle geri alındı.

Kütahya'da polisten kaçan alkollü sürücünün kullandığı otomobil, demir yoluna devrildi.

Kütahya'da polisten kaçan alkollü sürücünün kullandığı otomobil, demir yoluna devrildi.