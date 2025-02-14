Kütahya'da Tornavidayla Eşini Yaralayan Zanlı Tutuklandı

Kütahya'da Kadına Şiddet Olayı: Zanlı Tutuklandı
Kütahya'da, eşi G.G.'yi (46) tornavidayla vücudunun 18 yerinden yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan Y.Y. (45) tutuklandı.
Ali Paşa Mahallesi Beyzade Sokak'ta yaşanan olay, dün meydana gelen bir tartışma sonrasında gelişti. Eşinin kendisinden ayrı yaşadığı apartmanda bulunan G.G., tartışma sırasında Y.Y. tarafından yaralandı.
Olayın ardından yakalanan Y.Y., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adalete teslim edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan zanlı, şu an cezaevinde bulunuyor.
Ayrıca, yaralı G.G.'nin Kütahya Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındığı ve durumu hakkında bilgi alındığı bildirildi.