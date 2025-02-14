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Kütahya'da Tornavidayla Eşini Yaralayan Zanlı Tutuklandı

Kütahya'da, eşini tornavidayla yaralayan Y.Y., adli makamlara sevk edilerek tutuklandı. Yaralı G.G.'nin tedavisi sürüyor.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 15:12
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 15:12
Kütahya'da Tornavidayla Eşini Yaralayan Zanlı Tutuklandı

Kütahya'da Kadına Şiddet Olayı: Zanlı Tutuklandı

Kütahya'da, eşi G.G.'yi (46) tornavidayla vücudunun 18 yerinden yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan Y.Y. (45) tutuklandı.

Ali Paşa Mahallesi Beyzade Sokak'ta yaşanan olay, dün meydana gelen bir tartışma sonrasında gelişti. Eşinin kendisinden ayrı yaşadığı apartmanda bulunan G.G., tartışma sırasında Y.Y. tarafından yaralandı.

Olayın ardından yakalanan Y.Y., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adalete teslim edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan zanlı, şu an cezaevinde bulunuyor.

Ayrıca, yaralı G.G.'nin Kütahya Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındığı ve durumu hakkında bilgi alındığı bildirildi.

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